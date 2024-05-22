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Если бы Запад опомнился. В Италии раскрыли последствия дружбы России и КНР - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Если бы Запад опомнился. В Италии раскрыли последствия дружбы России и КНР
Если бы Запад опомнился. В Италии раскрыли последствия дружбы России и КНР - 22.05.2024, ПРАЙМ
Если бы Запад опомнился. В Италии раскрыли последствия дружбы России и КНР
Россия и Китай, столкнувшись с незаконными действиями западных стран, объединились, что ускорило процесс дедолларизации и отказ от стандартов США и Европы. Об... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:20+0300
2024-05-22T12:21+0300
политика
запад
китай
россия
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай, столкнувшись с незаконными действиями западных стран, объединились, что ускорило процесс дедолларизации и отказ от стандартов США и Европы. Об этом пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano.На прошлой неделе, 16-17 мая, президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Китай. Эта поездка стала первым международным визитом главы государства после выборов в марте 2024 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Визит Путина в Китай — это очередной этап на пути, на который ущербное мировоззрение Запада вынудило вступить Россию", - пишет обозреватель издания.Кроме того, по словам автора, в тени Китая сейчас зарождается новый мир, поэтому США стремились лишить Россию суверенитета. Так, в 2013 году Пекин объявил о запуске логистической инициативы "Один пояс, один путь", а спустя год Россия и Китай подписали беспрецедентное соглашение по поставкам энергоносителей. Помимо этого, на горизонте появился БРИКС, оспаривающий гегемонию США."Россия и страны БРИКС действительно объединяются с Китаем, который, столкнувшись с незаконными действиями западных финансистов (отключение Москвы от SWIFT, экономические санкции и арест 300 миллиардов евро), ускорил процесс дедолларизации. Численность БРИКС растет, они поддерживают глобализацию и реформу многосторонних отношений, ООН и ОБСЕ, отказ от двойных стандартов Запада, применение четких правил, а не "на выбор из меню" в соответствии с интересами США, а также реформу экономического управления МВФ и Всемирного банка", - сказано в публикации.В издании заключили, что западные страны должны были разработать систему посредничества с БРИКС и Глобальным Югом, однако политические элиты решили оставить потомкам нездоровое насление.Полный текст читайте на ИноСМИ
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запад, китай, россия
Политика, ЗАПАД, КИТАЙ, РОССИЯ
12:20 22.05.2024 (обновлено: 12:21 22.05.2024)
 
Если бы Запад опомнился. В Италии раскрыли последствия дружбы России и КНР

FQ: Россия и Китай объединяются, столкнувшись с незаконными действиями Запада

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПоднятие российского флага в Шанхае
Поднятие российского флага в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай, столкнувшись с незаконными действиями западных стран, объединились, что ускорило процесс дедолларизации и отказ от стандартов США и Европы. Об этом пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano.
На прошлой неделе, 16-17 мая, президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Китай. Эта поездка стала первым международным визитом главы государства после выборов в марте 2024 года.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Визит Путина в Китай — это очередной этап на пути, на который ущербное мировоззрение Запада вынудило вступить Россию", - пишет обозреватель издания.
Кроме того, по словам автора, в тени Китая сейчас зарождается новый мир, поэтому США стремились лишить Россию суверенитета. Так, в 2013 году Пекин объявил о запуске логистической инициативы "Один пояс, один путь", а спустя год Россия и Китай подписали беспрецедентное соглашение по поставкам энергоносителей. Помимо этого, на горизонте появился БРИКС, оспаривающий гегемонию США.
"Россия и страны БРИКС действительно объединяются с Китаем, который, столкнувшись с незаконными действиями западных финансистов (отключение Москвы от SWIFT, экономические санкции и арест 300 миллиардов евро), ускорил процесс дедолларизации. Численность БРИКС растет, они поддерживают глобализацию и реформу многосторонних отношений, ООН и ОБСЕ, отказ от двойных стандартов Запада, применение четких правил, а не "на выбор из меню" в соответствии с интересами США, а также реформу экономического управления МВФ и Всемирного банка", - сказано в публикации.
В издании заключили, что западные страны должны были разработать систему посредничества с БРИКС и Глобальным Югом, однако политические элиты решили оставить потомкам нездоровое насление.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Россия и Китай помогут новым участникам БРИКС
16 мая, 13:02
 
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