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В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте
В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте
Фракция "Новые люди" выступила с инициативой унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. С таким запросом в Пограничную службу ФСБ вице-спикер Госдумы от | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:12+0300
2024-05-22T17:28+0300
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загранпаспорт
новости
новые люди
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" выступила с инициативой унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. С таким запросом в Пограничную службу ФСБ вице-спикер Госдумы от данной партии Владислав Даванков."Прошу вас, уважаемый Владимир Григорьевич, оценить необходимость внесения изменений в правовые акты ФСБ России, регламентирующие правила проверки документов при пересечении государственной границы России, в части приравнивания букв "е" и "ё" и других двояких случаев правописания фамилии, имени или отчества", — говорится в тексте обращения парламентария.Он привел пример, когда гражданка с именем "Алена" не смогла пересечь границу из-за различия в написании ее имени в российском и загранпаспорте, так как, по словам сотрудников погранслужбы единственный правильный вариант написания "Alyona".Депутат также указал на различия в написании фамилий через "е" и через "ё" в российском и загранпаспортах. Даванков подчеркнул, что подобные случаи вызывают неудобства при паспортном контроле в аэропортах.
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россия, загранпаспорт, новости, новые люди
РОССИЯ, загранпаспорт, Новости, Новые люди
17:12 22.05.2024 (обновлено: 17:28 22.05.2024)
 
В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте

"Новые люди" предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" выступила с инициативой унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. С таким запросом в Пограничную службу ФСБ вице-спикер Госдумы от данной партии Владислав Даванков.
"Прошу вас, уважаемый Владимир Григорьевич, оценить необходимость внесения изменений в правовые акты ФСБ России, регламентирующие правила проверки документов при пересечении государственной границы России, в части приравнивания букв "е" и "ё" и других двояких случаев правописания фамилии, имени или отчества", — говорится в тексте обращения парламентария.
Он привел пример, когда гражданка с именем "Алена" не смогла пересечь границу из-за различия в написании ее имени в российском и загранпаспорте, так как, по словам сотрудников погранслужбы единственный правильный вариант написания "Alyona".
Депутат также указал на различия в написании фамилий через "е" и через "ё" в российском и загранпаспортах. Даванков подчеркнул, что подобные случаи вызывают неудобства при паспортном контроле в аэропортах.
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