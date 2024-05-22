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В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте
В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте
Фракция "Новые люди" выступила с инициативой унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. С таким запросом в Пограничную службу ФСБ вице-спикер Госдумы от | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:12+0300
2024-05-22T17:12+0300
2024-05-22T17:28+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" выступила с инициативой унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. С таким запросом в Пограничную службу ФСБ вице-спикер Госдумы от данной партии Владислав Даванков."Прошу вас, уважаемый Владимир Григорьевич, оценить необходимость внесения изменений в правовые акты ФСБ России, регламентирующие правила проверки документов при пересечении государственной границы России, в части приравнивания букв "е" и "ё" и других двояких случаев правописания фамилии, имени или отчества", — говорится в тексте обращения парламентария.Он привел пример, когда гражданка с именем "Алена" не смогла пересечь границу из-за различия в написании ее имени в российском и загранпаспорте, так как, по словам сотрудников погранслужбы единственный правильный вариант написания "Alyona".Депутат также указал на различия в написании фамилий через "е" и через "ё" в российском и загранпаспортах. Даванков подчеркнул, что подобные случаи вызывают неудобства при паспортном контроле в аэропортах.
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россия, загранпаспорт, новости, новые люди
РОССИЯ, загранпаспорт, Новости, Новые люди
В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте
"Новые люди" предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" выступила с инициативой унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. С таким запросом в Пограничную службу ФСБ вице-спикер Госдумы от данной партии Владислав Даванков.
"Прошу вас, уважаемый Владимир Григорьевич, оценить необходимость внесения изменений в правовые акты ФСБ России, регламентирующие правила проверки документов при пересечении государственной границы России, в части приравнивания букв "е" и "ё" и других двояких случаев правописания фамилии, имени или отчества", — говорится в тексте обращения парламентария.
Он привел пример, когда гражданка с именем "Алена" не смогла пересечь границу из-за различия в написании ее имени в российском и загранпаспорте, так как, по словам сотрудников погранслужбы единственный правильный вариант написания "Alyona".
Депутат также указал на различия в написании фамилий через "е" и через "ё" в российском и загранпаспортах. Даванков подчеркнул, что подобные случаи вызывают неудобства при паспортном контроле в аэропортах.
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