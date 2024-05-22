https://1prime.ru/20240522/reshenie-848400082.html
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов - 22.05.2024, ПРАЙМ
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов
Евросоюз в среду опубликовал в своем официальном журнале решение об применении доходов от замороженных российских активов. Согласно документу, оно начнет... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:36+0300
2024-05-22T11:36+0300
2024-05-22T11:39+0300
экономика
ес
замороженные российские активы
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – ПРАЙМ. Евросоюз в среду опубликовал в своем официальном журнале решение об применении доходов от замороженных российских активов. Согласно документу, оно начнет действовать с 23 мая. Ранее Совет ЕС утвердил решение, предусматривающее передачу 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет объединения для оказания военной помощи Киеву, а также на европейские программы по восстановлению Украины. При этом еще 10% депозитарии будут вправе удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Указанное решение было добавлено в пакет экономических санкций Евросоюза против РФ. В нем сказано, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от российских активов, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет ЕС. При этом центральные депозитарии "могут временно удерживать долю, не превышающую 10% этих перечислений ("сумма, временно удерживаемая"), которая остается причитающейся ЕС. В документе также говорится, что "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков 10% депозитарии могут хранить пять лет, а затем все неиспользованные на покрытие связанных с активами расходов средства должны быть также переведены в бюджет ЕС. Депозитарии также будут обязаны каждый год перед Еврокомиссией о состоянии хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими 10% доходов от них. Кроме того, решение содержит перечень инструментов ЕС, через которые будет производиться финансирование поддержки Украины. Такие инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно предложить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://1prime.ru/20240522/soglashenie-848394099.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, замороженные российские активы, поддержка украины
Экономика, ЕС, замороженные российские активы, поддержка Украины
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов
Решение ЕС об использовании доходов от российских активов вступит в силу 23 мая
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – ПРАЙМ. Евросоюз в среду опубликовал в своем официальном журнале решение об применении доходов от замороженных российских активов. Согласно документу, оно начнет действовать с 23 мая.
Ранее Совет ЕС утвердил решение, предусматривающее передачу 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет объединения для оказания военной помощи Киеву, а также на европейские программы по восстановлению Украины. При этом еще 10% депозитарии будут вправе удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
Указанное решение было добавлено в пакет экономических санкций Евросоюза против РФ. В нем сказано, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от российских активов, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет ЕС.
При этом центральные депозитарии "могут временно удерживать долю, не превышающую 10% этих перечислений ("сумма, временно удерживаемая"), которая остается причитающейся ЕС.
В документе также говорится, что "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков 10% депозитарии могут хранить пять лет, а затем все неиспользованные на покрытие связанных с активами расходов средства должны быть также переведены в бюджет ЕС. Депозитарии также будут обязаны каждый год перед Еврокомиссией о состоянии хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими 10% доходов от них.
Кроме того, решение содержит перечень инструментов ЕС, через которые будет производиться финансирование поддержки Украины. Такие инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно предложить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Reuters: G7 нужны месяцы для достижения соглашения по российским активам