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ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов

ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов - 22.05.2024, ПРАЙМ

ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов

Евросоюз в среду опубликовал в своем официальном журнале решение об применении доходов от замороженных российских активов. Согласно документу, оно начнет... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T11:36+0300

2024-05-22T11:36+0300

2024-05-22T11:39+0300

экономика

ес

замороженные российские активы

поддержка украины

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – ПРАЙМ. Евросоюз в среду опубликовал в своем официальном журнале решение об применении доходов от замороженных российских активов. Согласно документу, оно начнет действовать с 23 мая. Ранее Совет ЕС утвердил решение, предусматривающее передачу 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет объединения для оказания военной помощи Киеву, а также на европейские программы по восстановлению Украины. При этом еще 10% депозитарии будут вправе удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Указанное решение было добавлено в пакет экономических санкций Евросоюза против РФ. В нем сказано, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от российских активов, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет ЕС. При этом центральные депозитарии "могут временно удерживать долю, не превышающую 10% этих перечислений ("сумма, временно удерживаемая"), которая остается причитающейся ЕС. В документе также говорится, что "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков 10% депозитарии могут хранить пять лет, а затем все неиспользованные на покрытие связанных с активами расходов средства должны быть также переведены в бюджет ЕС. Депозитарии также будут обязаны каждый год перед Еврокомиссией о состоянии хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими 10% доходов от них. Кроме того, решение содержит перечень инструментов ЕС, через которые будет производиться финансирование поддержки Украины. Такие инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно предложить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://1prime.ru/20240522/soglashenie-848394099.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, замороженные российские активы, поддержка украины