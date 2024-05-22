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КНР создает более половины промышленных роботов в мире, сообщил Росконгресс

КНР создает более половины промышленных роботов в мире, сообщил Росконгресс - 22.05.2024, ПРАЙМ

КНР создает более половины промышленных роботов в мире, сообщил Росконгресс

Китай является безусловным лидером по производству и запуску промышленных роботов в мире: на долю этой страны по итогам 2022 года пришлось больше половины новых | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T06:13+0300

2024-05-22T06:13+0300

2024-05-22T06:13+0300

экономика

китай

роботы

производство

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Китай является безусловным лидером по производству и запуску промышленных роботов в мире: на долю этой страны по итогам 2022 года пришлось больше половины новых роботов, говорится в докладе Росконгресса "Рынок промышленных роботов в мире и России: демография диктует спрос", с которым ознакомилось РИА Новости. "Китай является безусловным лидером по автоматизации производства и крупнейшим рынком сбыта промышленных роботов. Каждый второй РТК (робототехнический комплекс - ред.), установленный в мире в 2022 году, оказался в Китае: количество запусков увеличилось на 5% до 290 258 единиц", - говорится в докладе. Авторы ссылаются на данные Международной федерации роботехники (IFR), согласно которым количество запусков в эксплуатацию РТК достигло по итогам 2022 года в мире нового рекордного уровня и второй раз подряд превысило за год полмиллиона, достигнув отметки в 553 тысячи. Это количество не включает системы автоматизации документооборота, колл-центры и роботов из сферы услуг, таких как домашние роботы-пылесосы или роботы-уборщики. "Результаты за 2023 год будут опубликованы в середине 2024 года и, по ожиданиям IFR, они достигнут 600 тысяч единиц", - говорится в документе. Авторы отмечают, что российский рынок промышленных роботов быстро формируется. "Количество запусков в эксплуатацию с 2010 по 2020 годы выросло в 6 с лишним раз: с 230 до 1,41 тысячи. По закупкам Россия уже в 2020 году заняла 27 место в мире", - говорится в документе. Показатель распространенности роботов в России за 2023 год составил 11 роботов на 10 тысяч человек. В России, по данным авторов, 73 компании занимаются роботами, 19 из которых производством роботов, которые применяются на промышленных предприятиях, 56 - интеграцией промышленных роботов, пять компаний - производством комплектующих для роботов. Средняя плотность внедрения промышленных роботов в мире в 2022 году составляла 151 робот на 10 тысяч сотрудников, занятых в промышленной сфере, что в 2 раза больше, чем 6 лет назад. Странами с самыми автоматизированными производствами, если судить по показателю распространенности роботов, являются Южная Корея (1012 роботов на 10 тысяч сотрудников), Сингапур (730 единиц) и Германия (415 единиц). В целом самые высокие уровни роботизации достигнуты в странах с высоким уровнем подушевого ВВП и низким уровнем рождаемости.

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китай, роботы, производство