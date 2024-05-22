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Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины - 22.05.2024, ПРАЙМ
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины
Правительство Швеции совместно с партией "Шведские демократы" договорились о создании программы военной помощи Украине в размере 6,5 миллиарда евро. Об этом... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:45+0300
2024-05-22T12:45+0300
2024-05-22T13:05+0300
швеция
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военная помощь украине
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство Швеции совместно с партией "Шведские демократы" договорились о создании программы военной помощи Украине в размере 6,5 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении на сайте кабмина страны."Правительство и "Шведские демократы" договорились о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов шведских крон (6,5 миллиарда евро) на 2024-2026 годы", - сказано в публикации.Отмечается, что общая сумма помощи, которую Стокгольм направит Киеву, превысит 8,6 миллиарда евро (100 миллиардов крон), планируется направлять по 2,2 миллиарда евро в год. В правительстве Швеции подчеркнули, что оказываемая поддержка не должна повлиять на обороноспособность страны и не вытенить другие необходимые реформы.
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швеция, украина, военная помощь украине
ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины
Швеция создаст трехлетнюю программу военной поддержки Украины на 6,5 миллиарда евро
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство Швеции совместно с партией "Шведские демократы" договорились о создании программы военной помощи Украине в размере 6,5 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении на сайте кабмина страны.
"Правительство и "Шведские демократы" договорились о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов шведских крон (6,5 миллиарда евро) на 2024-2026 годы", - сказано в публикации.
Отмечается, что общая сумма помощи, которую Стокгольм направит Киеву, превысит 8,6 миллиарда евро (100 миллиардов крон), планируется направлять по 2,2 миллиарда евро в год.
В правительстве Швеции подчеркнули, что оказываемая поддержка не должна повлиять на обороноспособность страны и не вытенить другие необходимые реформы.
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