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Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины - 22.05.2024, ПРАЙМ
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины
Правительство Швеции совместно с партией "Шведские демократы" договорились о создании программы военной помощи Украине в размере 6,5 миллиарда евро. Об этом... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:45+0300
2024-05-22T13:05+0300
швеция
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство Швеции совместно с партией "Шведские демократы" договорились о создании программы военной помощи Украине в размере 6,5 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении на сайте кабмина страны."Правительство и "Шведские демократы" договорились о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов шведских крон (6,5 миллиарда евро) на 2024-2026 годы", - сказано в публикации.Отмечается, что общая сумма помощи, которую Стокгольм направит Киеву, превысит 8,6 миллиарда евро (100 миллиардов крон), планируется направлять по 2,2 миллиарда евро в год. В правительстве Швеции подчеркнули, что оказываемая поддержка не должна повлиять на обороноспособность страны и не вытенить другие необходимые реформы.
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швеция, украина, военная помощь украине
ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
12:45 22.05.2024 (обновлено: 13:05 22.05.2024)
 
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины

Швеция создаст трехлетнюю программу военной поддержки Украины на 6,5 миллиарда евро

© Unsplash/Jon FlobrantВид на Стокгольм, Швеция
Вид на Стокгольм, Швеция
© Unsplash/Jon Flobrant
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство Швеции совместно с партией "Шведские демократы" договорились о создании программы военной помощи Украине в размере 6,5 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении на сайте кабмина страны.
"Правительство и "Шведские демократы" договорились о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов шведских крон (6,5 миллиарда евро) на 2024-2026 годы", - сказано в публикации.
Отмечается, что общая сумма помощи, которую Стокгольм направит Киеву, превысит 8,6 миллиарда евро (100 миллиардов крон), планируется направлять по 2,2 миллиарда евро в год.
В правительстве Швеции подчеркнули, что оказываемая поддержка не должна повлиять на обороноспособность страны и не вытенить другие необходимые реформы.
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ШВЕЦИЯУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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