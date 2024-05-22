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Маркировка снизит долю фальсификата пластиковых труб, считает эксперт

Маркировка снизит долю фальсификата пластиковых труб, считает эксперт - 22.05.2024, ПРАЙМ

Маркировка снизит долю фальсификата пластиковых труб, считает эксперт

Цифровая маркировка позволит на 30% сократить долю фальсификата на рынке трубной продукции к 2030 году, заявил РИА Новости на полях ЦИПР-2024 президент Группы... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T06:40+0300

2024-05-22T06:40+0300

2024-05-22T06:40+0300

экономика

маркировка товаров

трубы

фальсификат

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Цифровая маркировка позволит на 30% сократить долю фальсификата на рынке трубной продукции к 2030 году, заявил РИА Новости на полях ЦИПР-2024 президент Группы "Полипластик" Лев Гориловский. "Пилотный проект цифрового учёта технологического цикла от производства сырья до поставки потребителю готовой высококачественной трубной продукции стартует 1 июля 2024 года. Успешная реализация пилота позволит оперативно включить другие товарные группы строительных ресурсов в ГИС МТ "Честный Знак" ("Оператор-ЦРПТ"). Таким образом, будет расти количество категорий индустриальных товаров в системе обязательной маркировки. Данные мероприятия способствуют снижению доли продукции ненадлежащего качества на 30% уже к 2030 году", - сказал Гориловский. По его словам, в будущем данные мероприятия способствуют снижению количества аварий и поломок в инженерных водопроводных, газовых сетях и системах водоотведения, повышая качество предоставляемых коммунальных услуг. Гориловский рассказал, что в пилотном проекте принимают участие производители сырья (гранулированного пластика), более пяти крупных производителей трубной продукции, включая Группу "Полипластик", и потребители. "Нам предстоит отработать методологию цифрового учёта всего технологического цикла. Глобально это сделает более прозрачным процесс производства, поставки и монтажа труб в стране. В основе проекта лежит маркировка продукции с помощью уникальных идентификаторов – двумерных матричных кодов вида Data Matrix, что соответствует требованиям национального стандарта РФ. DM-код наносится на продукцию и включает уникальный идентификационный номер (ID), по которому можно будет отслеживать весь жизненный цикл изделия: от его производства, наличия сопроводительной документации до места монтажа с указанием геолокации", - пояснил специалист. Первой продукцией, прошедшей цифровую индустриальную маркировку, станут газовые полиэтиленовые трубы, поставляемые ООО "Газпром межрегионгаз", одного из участников пилотного проекта. В ходе эксперимента планируется составить методологическую основу прозрачного учета полимерных материалов и после утверждения экспертным советом на базе ЦРПТ направить ее на рассмотрение в Минпромторг России до 31 августа 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маркировка товаров, трубы, фальсификат