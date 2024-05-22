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Эксперты зафиксировали снижение спроса на крупные займы среди клиентов МФО
Эксперты зафиксировали снижение спроса на крупные займы среди клиентов МФО - 22.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты зафиксировали снижение спроса на крупные займы среди клиентов МФО
Спрос на займы в наиболее крупном сегменте микрофинансового сектора РФ, от 75 тысяч рублей, с января по апрель 2024 года сократился по сравнению с аналогичным... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T06:04+0300
2024-05-22T06:04+0300
2024-05-22T06:04+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Спрос на займы в наиболее крупном сегменте микрофинансового сектора РФ, от 75 тысяч рублей, с января по апрель 2024 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза, сообщил РИА Новости онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). "В январе-апреле 2024 года в общей структуре заявок доля запросов на суммы от 75 тысяч рублей и выше в среднем составила 3,2%. Это на 4,1 процентных пункта и одновременно в 2,2 раза меньше, чем в январе-апреле 2023 года, когда на долю таких запросов приходилось 7,3%", - говорится в исследовании Moneyman. Показатель запрашиваемой суммы, как отмечается в исследовании, отражает саму потребность в заемных средствах до того, как кредиторами будет принято решение об одобрении. Фактически предоставляемые кредиторами суммы могут сильно отличаться в меньшую сторону в зависимости от скоринговой политики, риск-профиля потенциального заемщика, его кредитного рейтинга. "Кредиторы также учитывают планомерно усиливающиеся в течение 2023 года регуляторные ограничения в части выдачи займов наиболее закредитованным гражданам (макропруденциальные лимиты). Столкнувшись на этом фоне с отказами или снижением одобряемых лимитов, такие заемщики сократили "аппетиты", что транслировалось в снижение доли запросов на крупные займы в 2024 году", - пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит. Если наибольшие средние запрашиваемые суммы в сегменте займов от 75 тысяч рублей в январе-апреле 2023 года были характерны для заемщиков в возрасте 55-65 лет, то в аналогичном периоде 2024 года, как показало исследование, - для людей 25-35 лет. При этом средняя сумма запросов в этом сегменте теперь выросла до 85,7 тысячи рублей с 77,5 тысячи рублей в январе-апреле прошлого года, а разница между средними запрашиваемыми суммами мужчин и женщин сократилась с 62% до 8%. "Смещение спроса на крупные займы в категорию более молодых заемщиков связано с кредитной политикой банков. Гражданам этого возраста сейчас сложнее получить кредит, из-за этого они чаще обращают внимание на МФО, сохраняя при этом "банковскую" привычку на запрос крупных сумм", - объясняется в исследовании.
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мфо, займы, долги
Экономика, МФО, займы, долги
Эксперты зафиксировали снижение спроса на крупные займы среди клиентов МФО
Moneyman: клиенты МФО в России в два раза снизили спрос на крупные займы
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Спрос на займы в наиболее крупном сегменте микрофинансового сектора РФ, от 75 тысяч рублей, с января по апрель 2024 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза, сообщил РИА Новости онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).
"В январе-апреле 2024 года в общей структуре заявок доля запросов на суммы от 75 тысяч рублей и выше в среднем составила 3,2%. Это на 4,1 процентных пункта и одновременно в 2,2 раза меньше, чем в январе-апреле 2023 года, когда на долю таких запросов приходилось 7,3%", - говорится в исследовании Moneyman.
Показатель запрашиваемой суммы, как отмечается в исследовании, отражает саму потребность в заемных средствах до того, как кредиторами будет принято решение об одобрении. Фактически предоставляемые кредиторами суммы могут сильно отличаться в меньшую сторону в зависимости от скоринговой политики, риск-профиля потенциального заемщика, его кредитного рейтинга.
"Кредиторы также учитывают планомерно усиливающиеся в течение 2023 года регуляторные ограничения в части выдачи займов наиболее закредитованным гражданам (макропруденциальные лимиты). Столкнувшись на этом фоне с отказами или снижением одобряемых лимитов, такие заемщики сократили "аппетиты", что транслировалось в снижение доли запросов на крупные займы в 2024 году", - пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.
Если наибольшие средние запрашиваемые суммы в сегменте займов от 75 тысяч рублей в январе-апреле 2023 года были характерны для заемщиков в возрасте 55-65 лет, то в аналогичном периоде 2024 года, как показало исследование, - для людей 25-35 лет. При этом средняя сумма запросов в этом сегменте теперь выросла до 85,7 тысячи рублей с 77,5 тысячи рублей в январе-апреле прошлого года, а разница между средними запрашиваемыми суммами мужчин и женщин сократилась с 62% до 8%.
"Смещение спроса на крупные займы в категорию более молодых заемщиков связано с кредитной политикой банков. Гражданам этого возраста сейчас сложнее получить кредит, из-за этого они чаще обращают внимание на МФО, сохраняя при этом "банковскую" привычку на запрос крупных сумм", - объясняется в исследовании.
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