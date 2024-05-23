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"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга во Владивосток
"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга во Владивосток - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга во Владивосток
"Аэрофлот" с 16 июня начнет полеты между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщил перевозчик. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:57+0300
2024-05-23T09:57+0300
2024-05-23T09:57+0300
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 16 июня начнет полеты между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Полеты будут выполняться в пиковый период летнего сезона, начиная с 16 июня 2024 года, на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес", - говорится в сообщении. В летнем расписании авиакомпания запланировала три рейса в неделю по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток - Санкт-Петербург: по средам, пятницам и воскресеньям. Отмечается, что на маршруте будут доступны субсидируемые государством тарифы для жителей ДФО и льготных категорий граждан. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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россия, аэрофлот, рейсы
"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга во Владивосток
"Аэрофлот" с 16 июня начнет полеты из Петербурга во Владивосток
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 16 июня начнет полеты между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Полеты будут выполняться в пиковый период летнего сезона, начиная с 16 июня 2024 года, на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес", - говорится в сообщении.
В летнем расписании авиакомпания запланировала три рейса в неделю по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток - Санкт-Петербург: по средам, пятницам и воскресеньям. Отмечается, что на маршруте будут доступны субсидируемые государством тарифы для жителей ДФО и льготных категорий граждан.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения