https://1prime.ru/20240523/aeroflot-848428504.html

"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга во Владивосток

"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга во Владивосток - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга во Владивосток

"Аэрофлот" с 16 июня начнет полеты между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщил перевозчик. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T09:57+0300

2024-05-23T09:57+0300

2024-05-23T09:57+0300

россия

аэрофлот

рейсы

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 16 июня начнет полеты между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Полеты будут выполняться в пиковый период летнего сезона, начиная с 16 июня 2024 года, на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес", - говорится в сообщении. В летнем расписании авиакомпания запланировала три рейса в неделю по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток - Санкт-Петербург: по средам, пятницам и воскресеньям. Отмечается, что на маршруте будут доступны субсидируемые государством тарифы для жителей ДФО и льготных категорий граждан. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

https://1prime.ru/20240522/aeroflot-848413064.html

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россия, аэрофлот, рейсы