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Аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили работу - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили работу
Аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили работу - 23.05.2024, ПРАЙМ
Аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили работу
Аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:00+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.Временные ограничения введены с 12:00 для аэропорта Нижнекамска и с 11:30 для аэропорта Казани по московскому времени.Оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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россия, аэропорт, новости
РОССИЯ, аэропорт, Новости
13:00 23.05.2024
 
Аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили работу

Аэропорты Нижнекамска и Казани приостановили работу для обеспечения безопасности полетов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВнуково
Внуково - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.
Временные ограничения введены с 12:00 для аэропорта Нижнекамска и с 11:30 для аэропорта Казани по московскому времени.
Оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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