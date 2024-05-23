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В РАН оценили перспективы Африки в БРИКС
В РАН оценили перспективы Африки в БРИКС - 23.05.2024, ПРАЙМ
В РАН оценили перспективы Африки в БРИКС
Страны Африки рассматривают БРИКС как площадку для достижения реального суверенитета в экономике, финансах и технологической сфере, такое мнение высказала РИА... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:19+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны Африки рассматривают БРИКС как площадку для достижения реального суверенитета в экономике, финансах и технологической сфере, такое мнение высказала РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "Государства Африки рассматривают БРИКС как альтернативную площадку и возможность развиваться вне зависимости от Запада, который сохраняет колониальные приемы во взаимоотношениях со странами континента", - сказала она в кулуарах Академического форума БРИКС 2024, подчеркнув, что это альтернатива "во всех смыслах: в экономике, в финансах, что важно, в технологической сфере". "Африка рассматривает БРИКС как площадку для достижения реального, а не формального суверенитета", - считает собеседница агентства. Сегодня, напомнила Абрамова, из 10 стран-членов БРИКС уже три представляют Африку - это ЮАР, а также Египет и Эфиопия, ставшие членами объединения с 1 января нынешнего года. "И еще несколько государств континента желают вступить в объединение, это, в частности, Нигерия, Марокко, Сенегал, Алжир", - отметила директор Института Африки РАН. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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Политика, АФРИКА, БРИКС, Новости
В РАН оценили перспективы Африки в БРИКС
РАН: Африка рассматривает БРИКС как площадку для достижения реального суверенитета
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны Африки рассматривают БРИКС как площадку для достижения реального суверенитета в экономике, финансах и технологической сфере, такое мнение высказала РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Государства Африки рассматривают БРИКС как альтернативную площадку и возможность развиваться вне зависимости от Запада, который сохраняет колониальные приемы во взаимоотношениях со странами континента", - сказала она в кулуарах Академического форума БРИКС 2024, подчеркнув, что это альтернатива "во всех смыслах: в экономике, в финансах, что важно, в технологической сфере".
"Африка рассматривает БРИКС как площадку для достижения реального, а не формального суверенитета", - считает собеседница агентства.
Сегодня, напомнила Абрамова, из 10 стран-членов БРИКС уже три представляют Африку - это ЮАР, а также Египет и Эфиопия, ставшие членами объединения с 1 января нынешнего года. "И еще несколько государств континента желают вступить в объединение, это, в частности, Нигерия, Марокко, Сенегал, Алжир", - отметила директор Института Африки РАН.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.