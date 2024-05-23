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Лавров назвал объем товарооборота России со странами Африки
Лавров назвал объем товарооборота России со странами Африки - 23.05.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал объем товарооборота России со странами Африки
Уровень товарооборота России со странами Африки в прошлом году составил около 25 миллиардов долларов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T18:54+0300
2024-05-23T18:54+0300
2024-05-23T18:54+0300
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Уровень товарооборота России со странами Африки в прошлом году составил около 25 миллиардов долларов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Отмечаем рост российско-африканского товарооборота. В прошлом году он вырос на 30% и составил около 25 миллиардов долларов", — сказал он на приеме по случаю Дня Африки.
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россия, африка, торговля
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, торговля
Лавров назвал объем товарооборота России со странами Африки
Лавров: объем товарооборота России со странами Африки составил около $25 млрд в 2023 году
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Уровень товарооборота России со странами Африки в прошлом году составил около 25 миллиардов долларов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Отмечаем рост российско-африканского товарооборота. В прошлом году он вырос на 30% и составил около 25 миллиардов долларов", — сказал он на приеме по случаю Дня Африки.
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