https://1prime.ru/20240523/afrika-848457759.html

Лавров назвал объем товарооборота России со странами Африки

Лавров назвал объем товарооборота России со странами Африки - 23.05.2024, ПРАЙМ

Лавров назвал объем товарооборота России со странами Африки

Уровень товарооборота России со странами Африки в прошлом году составил около 25 миллиардов долларов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T18:54+0300

2024-05-23T18:54+0300

2024-05-23T18:54+0300

экономика

россия

африка

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84122/69/841226970_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_12e54af727685a9c8098917ae725473d.jpg

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Уровень товарооборота России со странами Африки в прошлом году составил около 25 миллиардов долларов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Отмечаем рост российско-африканского товарооборота. В прошлом году он вырос на 30% и составил около 25 миллиардов долларов", — сказал он на приеме по случаю Дня Африки.

https://1prime.ru/20240523/afrika-848440825.html

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, африка, торговля