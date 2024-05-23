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Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке
Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке - 23.05.2024, ПРАЙМ
Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке
Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T19:45+0300
2024-05-23T19:45+0300
африка
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки. "Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который символизирует победу народов вашего континента над колониализмом, их стремление к свободе, миру и процветанию", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что страны Африки "достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сфере, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня".Глава государства отметил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы.
https://1prime.ru/20240523/afrika-848457759.html
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африка, россия, владимир путин
АФРИКА, РОССИЯ, Владимир Путин
19:45 23.05.2024
 
Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке

Путин: страны Африки играют все более значимую роль в международной повестке

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаявления для СМИ В. Путина и А. Ассумани
Заявления для СМИ В. Путина и А. Ассумани - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки.
"Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который символизирует победу народов вашего континента над колониализмом, их стремление к свободе, миру и процветанию", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что страны Африки "достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сфере, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня".
Глава государства отметил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы.
Флаги участников саммита Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
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18:54
 
АФРИКАРОССИЯВладимир Путин
 
 
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