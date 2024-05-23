https://1prime.ru/20240523/afrika-848458687.html

Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке

Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке - 23.05.2024, ПРАЙМ

Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке

Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T19:45+0300

2024-05-23T19:45+0300

2024-05-23T19:45+0300

африка

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки. "Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который символизирует победу народов вашего континента над колониализмом, их стремление к свободе, миру и процветанию", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что страны Африки "достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сфере, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня".Глава государства отметил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы.

https://1prime.ru/20240523/afrika-848457759.html

африка

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африка, россия, владимир путин