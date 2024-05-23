https://1prime.ru/20240523/afrika-848458687.html
Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке
Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке - 23.05.2024, ПРАЙМ
Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке
Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T19:45+0300
2024-05-23T19:45+0300
2024-05-23T19:45+0300
африка
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84122/69/841226970_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_12e54af727685a9c8098917ae725473d.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки. "Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который символизирует победу народов вашего континента над колониализмом, их стремление к свободе, миру и процветанию", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что страны Африки "достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сфере, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня".Глава государства отметил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы.
https://1prime.ru/20240523/afrika-848457759.html
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84122/69/841226970_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_b5e148b79dfe263b03583c37f5d79744.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, владимир путин
АФРИКА, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке
Путин: страны Африки играют все более значимую роль в международной повестке
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки.
"Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который символизирует победу народов вашего континента над колониализмом, их стремление к свободе, миру и процветанию", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что страны Африки "достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сфере, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня".
Глава государства отметил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы.
Лавров назвал объем товарооборота России со странами Африки