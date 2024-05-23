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Назван ориентир цены размещения в рамках IPO группы "Элемент"

Назван ориентир цены размещения в рамках IPO группы "Элемент" - 23.05.2024, ПРАЙМ

Назван ориентир цены размещения в рамках IPO группы "Элемент"

Ориентир цены размещения в рамках IPO группы "Элемент" составит 223,6-248,4 рубля за лот, включающий 1 тысячу акций, это соответствует рыночной капитализации... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T09:33+0300

2024-05-23T09:33+0300

2024-05-23T09:34+0300

гк "элемент"

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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Ориентир цены размещения в рамках IPO группы "Элемент" составит 223,6-248,4 рубля за лот, включающий 1 тысячу акций, это соответствует рыночной капитализации компании в 90-100 миллиардов рублей без учета привлеченных средств; размер IPO составит 15 миллиардов рублей, а free-float по его итогам - более 13%, говорится в сообщении компании."Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO", - сказано в сообщении."Размер предложения составит 15 млрд рублей… Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%", - добавляет компания.Согласно сообщению, размещение будет состоять из акций, выпущенных в рамках допэмиссии, а привлеченные средства будут направлены на финансирование программы развития компании."Элемент" в середине мая объявил о намерении провести IPO на "СПБ Бирже". Сбор заявок стартовал 23 мая и продлится до 29 мая. Цена за лот будет установлена советом директоров ПАО "Элемент" по итогам сбора заявок."IPO нашей группы является уникальной возможностью проинвестировать в развитие отечественной микроэлектроники, обладающей колоссальным потенциалом роста на современном этапе технологического развития страны. Это обеспечило значительный интерес к компании со стороны широкого круга инвесторов", - прокомментировал президент ПАО "Элемент" Илья Иванцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гк "элемент", акции, ipo