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Российские алмазы оказались Западу не по зубам

Российские алмазы оказались Западу не по зубам - 23.05.2024, ПРАЙМ

Российские алмазы оказались Западу не по зубам

Информация о том, что с сентября ЕС потребует проводить все алмазы весом 0,5 карата и выше через единый центр, в роли которого выбран Антверпен, встретила... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T08:00+0300

2024-05-23T08:00+0300

2024-05-23T08:00+0300

мнения аналитиков

алмазы

санкции против рф

?1716440401

Информация о том, что с сентября ЕС потребует проводить все алмазы весом 0,5 карата и выше через единый центр, в роли которого выбран Антверпен, встретила противодействие со стороны практически всех участников рынка. Как добывающие компании, так и огранщики выступили против по целому ряду причин.Прежде всего, рынок не заинтересован в монополии Антверпена как единственной точки отслеживания происхождения алмазов. Против этого, в частности, выступают представители отрасли в США, на которые приходится 50 процентов рынка бриллиантов G7.По мнению председателя Rapaport Group, владеющей крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, Мартина Рапапорта, правом проверки источников поставок камней в США должны быть наделены государственные учреждения. Никаких проверок алмазов и бриллиантов после пересечения границы США быть не должно. Свое мнение он аргументировал тем, что сужение количества каналов поставок камней повысит их стоимость и ограничит поток алмазов, поступающих на американский рынок, а это в свою очередь может уничтожить малые и средние ювелирные предприятия в стране.Индия, где сосредоточено 90 процентов мировой гранильной промышленности, еще в декабре 2023 года призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными.В феврале 2024 года производители алмазов De Beers и государственная компания Ботсваны Okavango Diamond Company обратились к G7 с заявлением – дескать, заранее определенная точка входа на рынок является несправедливой, ущемляет свободу и нанесет ущерб доходам. По их мнению, страны-производители алмазов должны сертифицировать их происхождение у источника. На долю Анголы, Ботсваны и Намибии приходится 30 процентов мировой добычи алмазов. И с этим невозможно не считаться.Все это могло вызвать охлаждение Вашингтона к обеспечению отслеживания происхождения камней. Большинство ключевых игроков не устраивает, что сначала все алмазы должны идти на сертификацию в Бельгию и лишь после подтверждения их нероссийского происхождения возвращаться производителю. Такой подход приведет к существенному замедлению процесса торговли и увеличит себестоимость камней. С учетом того, что сектор огранки имеет рентабельность в трех-пять процента, такая схема отслеживания и сертификации может привести к нерентабельности этого бизнеса.Напрашивается вывод, что механизм отслеживания, который бы удовлетворял требованиям большинства заинтересованных, не отработан и как предполагается не будет завершен к 1 сентября.Конечно, никто особо не протестовал против самих санкций. Но рынок пришел к выводу, что на данный момент эти меры плохо продуманы, приведут к увеличению бюрократии, взвинтят цены и могут лишить работы занятых в мелком и среднем бизнесе в основных гранильных центрах как развивающихся стран (Индия), так и развитых (США).Можно сказать, что алмазный рынок без России будет лихорадить и это коснется США и Европы. Но на самом деле реализовать такой вариант невозможно. Доля России на мировом рынке алмазов – 30 процентов. Если эти поставки выпадут из общемирового объема, заместить их будет нечем. Новые месторождения фактически не разрабатывают, поэтому нарастить мировую добычу в объемах, замещающих долю России нереально. Санкции, конечно, окажут негативное воздействие на мировой рынок алмазов, учитывая долю России в мировой торговле. Потеря доступа к российским алмазам в перспективе несет риски для гранильных центров, создавая угрозу безработицы, усложнения и удорожания цепочек поставок, нанося удар по крупным торговым центрам всего мира. В данном случае это больше коснется ювелирного сектора США и Европы, чем России. Доля экспорта алмазного сырья составляет всего лишь 0,6 процента от общего объема российского экспорта.Эксперт – Ирина Белова, д.э.н., профессор экономического факультета РУДН

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Ирина Белова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

Ирина Белова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ирина Белова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

мнения аналитиков, алмазы, санкции против рф