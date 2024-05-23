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Glencore и "Русал" продлили контракт на поставку алюминия, пишут СМИ
Glencore и "Русал" продлили контракт на поставку алюминия, пишут СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ
Glencore и "Русал" продлили контракт на поставку алюминия, пишут СМИ
Швейцарский трейдер Glencore и российская компания "Русал" продлили контракт на поставку алюминия на 2025 год, пишет Reuters со ссылкой на источники близкие к... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T17:08+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Швейцарский трейдер Glencore и российская компания "Русал" продлили контракт на поставку алюминия на 2025 год, пишет Reuters со ссылкой на источники близкие к сделки."Glencore юридически обязан продлить контракт, поскольку против "Русала" напрямую западных санкций не вводилось",— заявил изданию анонимный источник.Ранее глава Glencore Гэри Нэгл заявил, что не хотел продлевать контракт из-за нежелания вступать в новые деловые отношения с Россией, однако в годовом отчете "Русала" указано, что Glencore приобрел алюминий у российской компании на сумму 1,06 миллиарда долларов в 2023 году.На протяжении срока действия контракта с 2020 года по настоящее время Glencore приобрела около трети из максимального объема алюминия, предусмотренного контрактом.Отмечается, что оставшиеся объемы будут приобретены позднее. В апреле 2024 года США и Великобритания запретили принимать российский алюминий на биржах металлов и прекратили его импорт, что привело к сокращению количества российского алюминия на складах Лондонской биржи металлов.
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РОССИЯ, Русал, алюминий, Новости
Glencore и "Русал" продлили контракт на поставку алюминия, пишут СМИ
Reuters: Glencore и "Русал" продлили контракт на поставку алюминия на 2025 год
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Швейцарский трейдер Glencore и российская компания "Русал" продлили контракт на поставку алюминия на 2025 год, пишет
Reuters со ссылкой на источники близкие к сделки.
"Glencore юридически обязан продлить контракт, поскольку против "Русала" напрямую западных санкций не вводилось",— заявил изданию анонимный источник.
Ранее глава Glencore Гэри Нэгл заявил, что не хотел продлевать контракт из-за нежелания вступать в новые деловые отношения с Россией, однако в годовом отчете "Русала" указано, что Glencore приобрел алюминий у российской компании на сумму 1,06 миллиарда долларов в 2023 году.
На протяжении срока действия контракта с 2020 года по настоящее время Glencore приобрела около трети из максимального объема алюминия, предусмотренного контрактом.
Отмечается, что оставшиеся объемы будут приобретены позднее. В апреле 2024 года США и Великобритания запретили принимать российский алюминий на биржах металлов и прекратили его импорт, что привело к сокращению количества российского алюминия на складах Лондонской биржи металлов.
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