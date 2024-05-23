https://1prime.ru/20240523/amnistiya-848418057.html

Юрист раскрыл, чем грозит популярная схема экономии дохода

Юрист раскрыл, чем грозит популярная схема экономии дохода - 23.05.2024, ПРАЙМ

Юрист раскрыл, чем грозит популярная схема экономии дохода

Некоторые организации для экономии на налогах применяют популярную схему дробления бизнеса. Как она работает, в каких случаях вполне легальна, а когда грозит... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T02:02+0300

2024-05-23T02:02+0300

2024-05-23T02:02+0300

налоги

подоходный налог

ндфл

юрист

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83254/74/832547495_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_1ad13b1c3d215327d5a083f08be681d0.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Некоторые организации для экономии на налогах применяют популярную схему дробления бизнеса. Как она работает, в каких случаях вполне легальна, а когда грозит огромными штрафами, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Юридической компании Taxology Михаил Глейкин.По его словам, закон предполагает некоторые льготы для малого бизнеса, но у крупных и средних предприятий также есть соблазн ими воспользоваться. Некоторые бизнесмены стремятся обойти ограничения путем создания нескольких взаимозависимых юрлиц или сговора с формально независимыми структурами, чтобы таким образом “раздробить” бизнес.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРаньше эта схема применялась достаточно часто, но в последние несколько лет власти взялись за нее всерьез, и с каждым годом налоговые органы все эффективнее ее отрабатывают. Для тех, кто откажется от дробления и начнет работать "в белую", как одно юридическое лицо, предусмотрят налоговую амнистию (условия которой еще обсуждаются). Остальные могут встретиться с серьезными доначислениями.“Если налоговый орган докажет незаконное дробление бизнеса, он объединит финансовые показатели всех выявленных им участников схемы, как если бы это была одна компания”, - предупредил юрист.Это грозит налогоплательщикам массой негативных последствий. Среди них – доначисление налога на прибыль или НДФЛ с консолидированной прибыли, налога на имущество организаций, пени, штрафов за несвоевременную уплату всех налогов, а также штрафов за непредставление налоговых деклараций по налогу на прибыль / НДФЛ, НДС и налогу на имущество. Общий размер штрафов может достигать 70% от суммы неуплаченных налогов.“Наконец, самое главное – материалы налоговой проверки могут быть переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела”, - говорит эксперт. А это чревато наказанием до пяти лет лишения свободы.Однако есть случаи, когда разделение бизнеса может быть обосновано, в том числе перед судом. Например,таким случаем потенциально может быть выделение нового направления бизнеса в отдельное юрлицо с привлечением реального нового инвестора. Однако в большинстве случаев риск дробления можно оценить как минимум на уровне "средний", заключил Глейкин.

https://1prime.ru/20240522/nalogi-848383061.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

подоходный налог, ндфл, юрист, эксклюзив