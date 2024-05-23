https://1prime.ru/20240523/amnistiya-848418057.html
Юрист раскрыл, чем грозит популярная схема экономии дохода
Юрист раскрыл, чем грозит популярная схема экономии дохода - 23.05.2024, ПРАЙМ
Юрист раскрыл, чем грозит популярная схема экономии дохода
Некоторые организации для экономии на налогах применяют популярную схему дробления бизнеса. Как она работает, в каких случаях вполне легальна, а когда грозит... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T02:02+0300
2024-05-23T02:02+0300
2024-05-23T02:02+0300
налоги
подоходный налог
ндфл
юрист
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/83254/74/832547495_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_1ad13b1c3d215327d5a083f08be681d0.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Некоторые организации для экономии на налогах применяют популярную схему дробления бизнеса. Как она работает, в каких случаях вполне легальна, а когда грозит огромными штрафами, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Юридической компании Taxology Михаил Глейкин.По его словам, закон предполагает некоторые льготы для малого бизнеса, но у крупных и средних предприятий также есть соблазн ими воспользоваться. Некоторые бизнесмены стремятся обойти ограничения путем создания нескольких взаимозависимых юрлиц или сговора с формально независимыми структурами, чтобы таким образом “раздробить” бизнес.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРаньше эта схема применялась достаточно часто, но в последние несколько лет власти взялись за нее всерьез, и с каждым годом налоговые органы все эффективнее ее отрабатывают. Для тех, кто откажется от дробления и начнет работать "в белую", как одно юридическое лицо, предусмотрят налоговую амнистию (условия которой еще обсуждаются). Остальные могут встретиться с серьезными доначислениями.“Если налоговый орган докажет незаконное дробление бизнеса, он объединит финансовые показатели всех выявленных им участников схемы, как если бы это была одна компания”, - предупредил юрист.Это грозит налогоплательщикам массой негативных последствий. Среди них – доначисление налога на прибыль или НДФЛ с консолидированной прибыли, налога на имущество организаций, пени, штрафов за несвоевременную уплату всех налогов, а также штрафов за непредставление налоговых деклараций по налогу на прибыль / НДФЛ, НДС и налогу на имущество. Общий размер штрафов может достигать 70% от суммы неуплаченных налогов.“Наконец, самое главное – материалы налоговой проверки могут быть переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела”, - говорит эксперт. А это чревато наказанием до пяти лет лишения свободы.Однако есть случаи, когда разделение бизнеса может быть обосновано, в том числе перед судом. Например,таким случаем потенциально может быть выделение нового направления бизнеса в отдельное юрлицо с привлечением реального нового инвестора. Однако в большинстве случаев риск дробления можно оценить как минимум на уровне "средний", заключил Глейкин.
https://1prime.ru/20240522/nalogi-848383061.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83254/74/832547495_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_413eaf3f2a8a95ec5677ca290e70bbe9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подоходный налог, ндфл, юрист, эксклюзив
Налоги, подоходный налог, НДФЛ, юрист, Эксклюзив
Юрист раскрыл, чем грозит популярная схема экономии дохода
Юрист Глейкин: наказание за дробление бизнеса ужесточат, но проведут амнистию
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Некоторые организации для экономии на налогах применяют популярную схему дробления бизнеса. Как она работает, в каких случаях вполне легальна, а когда грозит огромными штрафами, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Юридической компании Taxology Михаил Глейкин.
По его словам, закон предполагает некоторые льготы для малого бизнеса, но у крупных и средних предприятий также есть соблазн ими воспользоваться. Некоторые бизнесмены стремятся обойти ограничения путем создания нескольких взаимозависимых юрлиц или сговора с формально независимыми структурами, чтобы таким образом “раздробить” бизнес.
Раньше эта схема применялась достаточно часто, но в последние несколько лет власти взялись за нее всерьез, и с каждым годом налоговые органы все эффективнее ее отрабатывают. Для тех, кто откажется от дробления и начнет работать "в белую", как одно юридическое лицо, предусмотрят налоговую амнистию (условия которой еще обсуждаются). Остальные могут встретиться с серьезными доначислениями.
“Если налоговый орган докажет незаконное дробление бизнеса, он объединит финансовые показатели всех выявленных им участников схемы, как если бы это была одна компания”, - предупредил юрист.
Это грозит налогоплательщикам массой негативных последствий. Среди них – доначисление налога на прибыль или НДФЛ с консолидированной прибыли, налога на имущество организаций, пени, штрафов за несвоевременную уплату всех налогов, а также штрафов за непредставление налоговых деклараций по налогу на прибыль / НДФЛ, НДС и налогу на имущество. Общий размер штрафов может достигать 70% от суммы неуплаченных налогов.
“Наконец, самое главное – материалы налоговой проверки могут быть переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела”, - говорит эксперт. А это чревато наказанием до пяти лет лишения свободы.
Однако есть случаи, когда разделение бизнеса может быть обосновано, в том числе перед судом. Например,таким случаем потенциально может быть выделение нового направления бизнеса в отдельное юрлицо с привлечением реального нового инвестора. Однако в большинстве случаев риск дробления можно оценить как минимум на уровне "средний", заключил Глейкин.
Поймут и простят: кому и за что власти готовят налоговую амнистию