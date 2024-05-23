Рынок падает: попытка восстановления не встречает энтузиазма
Рынок падает: попытка восстановления не встречает энтузиазма - 23.05.2024, ПРАЙМ
Рынок падает: попытка восстановления не встречает энтузиазма
Попытка восстановления не встречает энтузиазма: индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,47% до 3444,64 п., индекс РТС – на 0,36% до 1203,60 п. Относительная... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:05+0300
2024-05-23T09:05+0300
2024-05-23T09:05+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Попытка восстановления не встречает энтузиазма: индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,47% до 3444,64 п., индекс РТС – на 0,36% до 1203,60 п. Относительная стабилизация на рынке акций сопровождалась пониженным объемом торгов и никак не отразилась на рынке ОФЗ: индекс RGBI продолжает снижаться, нацелившись на уровни марта 2022 года.На рынке драгоценных металлов котировки золота снизились в среду на 1,61% и утром в четверг колеблются около 2370 долларов США за унцию. Снижению котировок золота способствовала публикация протокола последнего заседания ФРС США, в котором представители ФРС выражаю готовность снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. Тем не менее последний год высокие ставки не мешали повышению котировок золота, а текущее снижение в направлении поддержки в области 2300 долларов за унцию открывает возможности для покупок.Московская биржа в среду опубликовала результаты за I квартал 2024 года: чистая прибыль выросла на 35% по сравнению с I кварталом 2023 года, комиссионные доходы увеличились на 46%, чистый процентный доход вырос на 47% на фоне высоких процентных ставок. 31 мая 2024 года на годовом общем собрании акционеры биржи проголосуют по вопросу о дивидендах за 2023 год.Акции Мосбиржи относятся к нашим фаворитам на 2024 год, учитывая возросший интерес населения к инвестициям на фондовом рынке и среду высоких процентных ставок. Привлекательность акций подтверждается также тем фактом, что по рыночным мультипликаторам акции компании торгуются с существенными дисконтами к историческим средним.Тем не менее привлекательным тем на рынке прибавилось после распродаж в предыдущие пару дней, хотя торопиться с покупками, возможно, не стоит. Нельзя исключать, что индекс МосБиржи проверит на прочность поддержку, которая проходит в области линии 50-дневного скользящего среднего на уровне 3404 п.
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Попытка восстановления не встречает энтузиазма: индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,47% до 3444,64 п., индекс РТС – на 0,36% до 1203,60 п. Относительная стабилизация на рынке акций сопровождалась пониженным объемом торгов и никак не отразилась на рынке ОФЗ: индекс RGBI продолжает снижаться, нацелившись на уровни марта 2022 года.
На рынке драгоценных металлов котировки золота снизились в среду на 1,61% и утром в четверг колеблются около 2370 долларов США за унцию. Снижению котировок золота способствовала публикация протокола последнего заседания ФРС США, в котором представители ФРС выражаю готовность снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. Тем не менее последний год высокие ставки не мешали повышению котировок золота, а текущее снижение в направлении поддержки в области 2300 долларов за унцию открывает возможности для покупок.
Московская биржа в среду опубликовала результаты за I квартал 2024 года: чистая прибыль выросла на 35% по сравнению с I кварталом 2023 года, комиссионные доходы увеличились на 46%, чистый процентный доход вырос на 47% на фоне высоких процентных ставок. 31 мая 2024 года на годовом общем собрании акционеры биржи проголосуют по вопросу о дивидендах за 2023 год.
Акции Мосбиржи относятся к нашим фаворитам на 2024 год, учитывая возросший интерес населения к инвестициям на фондовом рынке и среду высоких процентных ставок. Привлекательность акций подтверждается также тем фактом, что по рыночным мультипликаторам акции компании торгуются с существенными дисконтами к историческим средним.
Тем не менее привлекательным тем на рынке прибавилось после распродаж в предыдущие пару дней, хотя торопиться с покупками, возможно, не стоит. Нельзя исключать, что индекс МосБиржи проверит на прочность поддержку, которая проходит в области линии 50-дневного скользящего среднего на уровне 3404 п.
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