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Милей спел песню перед тысячами людей на стадионе в Буэнос-Айресе
Милей спел песню перед тысячами людей на стадионе в Буэнос-Айресе - 23.05.2024, ПРАЙМ
Милей спел песню перед тысячами людей на стадионе в Буэнос-Айресе
Аргентинский лидер Хавьер Милей выступил на стадионе в Буэнос-Айресе перед тысячами людей. Об этом сообщает телеканал TN. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T06:58+0300
2024-05-23T06:58+0300
2024-05-23T06:58+0300
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая - ПРАЙМ. Аргентинский лидер Хавьер Милей выступил на стадионе в Буэнос-Айресе перед тысячами людей. Об этом сообщает телеканал TN.В среду 22 мая Хавьер Милей выступил на стадионе в ходе презентации своей книги. Отмечалось, что средства из бюджета на эти цели выделены не были. Книга президента получила название "Капитализм, социализм и неоклассическая ловушка" и отразила основные взгляды своего автора на принципы и особенности экономического развития.Согласно трансляции телеканала, презентация своей книги Милей начал с исполнения песни аргентинской рок-группы "Ла-Ренга", которая стала лейтмотивом всей его избирательной кампании. Песня начинается с фразы "Привет всем! Я лев – зверь, рычащий посреди проспекта".Предполагается, что Милей сравнил себя и своих сторонников со львами. В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 "шоковых" реформах, направленных на либерализацию экономики. Они также затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ.
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аргентина, хавьер милей
Милей спел песню перед тысячами людей на стадионе в Буэнос-Айресе
Милей спел песню группы "Ла-Ренга" перед тысячами людей на стадионе
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая - ПРАЙМ. Аргентинский лидер Хавьер Милей выступил на стадионе в Буэнос-Айресе перед тысячами людей. Об этом сообщает телеканал TN.
В среду 22 мая Хавьер Милей выступил на стадионе в ходе презентации своей книги. Отмечалось, что средства из бюджета на эти цели выделены не были. Книга президента получила название "Капитализм, социализм и неоклассическая ловушка" и отразила основные взгляды своего автора на принципы и особенности экономического развития.
Согласно трансляции телеканала, презентация своей книги Милей начал с исполнения песни аргентинской рок-группы "Ла-Ренга", которая стала лейтмотивом всей его избирательной кампании. Песня начинается с фразы "Привет всем! Я лев – зверь, рычащий посреди проспекта".
Предполагается, что Милей сравнил себя и своих сторонников со львами.
В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 "шоковых" реформах, направленных на либерализацию экономики. Они также затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ.