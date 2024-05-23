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Стали известны сроки начала серийного производства обновленного Aurus Senat
Стали известны сроки начала серийного производства обновленного Aurus Senat - 23.05.2024, ПРАЙМ
Стали известны сроки начала серийного производства обновленного Aurus Senat
Серийное производство рестайлинговой версии Aurus Senat начнется на заводе компании в Елабуге в конце 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:22+0300
2024-05-23T10:22+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Серийное производство рестайлинговой версии Aurus Senat начнется на заводе компании в Елабуге в конце 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ. "Серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос. Aurus Senat выпускается в версиях лимузин и седан в базовом и удлиненном исполнении. Первый лимузин в обновленной версии был представлен на инаугурации президента РФ. Нынешний первый вице-премьер Денис Мантуров ранее говорил, что продажи новинки начнутся в 2025 году. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".
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минпромторг, автомобиль "аурус", новости
Минпромторг, автомобиль "Аурус", Новости
Стали известны сроки начала серийного производства обновленного Aurus Senat
Минпромторг: серийное производство обновленного Aurus Senat начнется в 2025 году
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Серийное производство рестайлинговой версии Aurus Senat начнется на заводе компании в Елабуге в конце 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.
Aurus Senat выпускается в версиях лимузин и седан в базовом и удлиненном исполнении. Первый лимузин в обновленной версии был представлен на инаугурации президента РФ. Нынешний первый вице-премьер Денис Мантуров ранее говорил, что продажи новинки начнутся в 2025 году.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".