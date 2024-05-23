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Файзуллин назвал число аварий в ЖКХ в текущем отопительном сезоне

Файзуллин назвал число аварий в ЖКХ в текущем отопительном сезоне - 23.05.2024, ПРАЙМ

Файзуллин назвал число аварий в ЖКХ в текущем отопительном сезоне

На российских объектах жилищно-коммунального хозяйства за текущий отопительный период произошло около 9 тысяч аварий, сообщил на заседании правительства России... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T18:40+0300

2024-05-23T18:40+0300

2024-05-23T18:40+0300

ирек файзуллин

жкх

аварии

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. На российских объектах жилищно-коммунального хозяйства за текущий отопительный период произошло около 9 тысяч аварий, сообщил на заседании правительства России глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, из этих 9 тысяч аварий почти 4 тысячи произошло в сфере теплоснабжения. Основной причиной министр назвал высокий износ сетей.Файзуллин отметил, что сократить количество аварий поможет комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. По его словам, она даст возможность обеспечить улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 миллионов человек и снижение аварийности на 18,4% к 2030 году. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что сломать тренд по избыточному ветшанию коммунальной системы в России удастся в 2026 году.

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ирек файзуллин, жкх, аварии