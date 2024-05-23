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"Татнефть" и "Лукойл" изучат варианты реализации проектов в Бахрейне

"Татнефть" и "Лукойл" изучат варианты реализации проектов в Бахрейне - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Татнефть" и "Лукойл" изучат варианты реализации проектов в Бахрейне

Российские компании "Татнефть", "Лукойл" и "Силовые машины" прорабатывают варианты реализации перспективных проектов в Бахрейне, сообщается в материалах,... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:51+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российские компании "Татнефть", "Лукойл" и "Силовые машины" прорабатывают варианты реализации перспективных проектов в Бахрейне, сообщается в материалах, подготовленных к переговорам президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой."Ряд крупных российский компаний прорабатывают варианты реализации перспективных проектов в Бахрейне. Среди них – "Татнефть", "Лукойл", "Силовые машины", "Юнигрин Энерджи", - говорится в материалах.Президент РФ и король Бахрейна проведут в четверг переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака.

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