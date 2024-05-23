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Путин встретился с королем Бахрейна - 23.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин встретился с королем Бахрейна
Путин встретился с королем Бахрейна - 23.05.2024, ПРАЙМ
Путин встретился с королем Бахрейна
Тенденция в развитии торгового сотрудничества России и Бахрейна хорошая, заявил президент страны Владимир Путин. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:04+0300
2024-05-23T13:05+0300
экономика
владимир путин
бахрейн
россия
торговля
хамад ибн иса аль халифа
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Тенденция в развитии торгового сотрудничества России и Бахрейна хорошая, заявил президент страны Владимир Путин.Российский лидер в четверг, 23 мая, встретился с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой."Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока, к сожалению, символический характер, но тенденции хорошие", - сказал Путин.Он также назвал ситуацию по инвестиционному взаимодействию более приятной.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что лидеры России и Бахрейна встретятся в Большом Кремлевском Дворце. Главы государств проведут переговоры в узком и расширенном составах.
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владимир путин, бахрейн, россия, торговля, хамад ибн иса аль халифа
Экономика, Владимир Путин, БАХРЕЙН, РОССИЯ, торговля, Хамад ибн Иса Аль Халифа
13:04 23.05.2024 (обновлено: 13:05 23.05.2024)
 
Путин встретился с королем Бахрейна

Путин на встрече с королем Бахрейна заявил о хорошей тенденции в торговом сотрудничестве

© РИА Новости . POOL/Михаил Терещенко | Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . POOL/Михаил Терещенко
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Тенденция в развитии торгового сотрудничества России и Бахрейна хорошая, заявил президент страны Владимир Путин.
Российский лидер в четверг, 23 мая, встретился с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой.
"Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока, к сожалению, символический характер, но тенденции хорошие", - сказал Путин.
Он также назвал ситуацию по инвестиционному взаимодействию более приятной.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что лидеры России и Бахрейна встретятся в Большом Кремлевском Дворце. Главы государств проведут переговоры в узком и расширенном составах.
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