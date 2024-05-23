https://1prime.ru/20240523/bakhreyn-848439375.html

Путин встретился с королем Бахрейна

Путин встретился с королем Бахрейна - 23.05.2024, ПРАЙМ

Путин встретился с королем Бахрейна

Тенденция в развитии торгового сотрудничества России и Бахрейна хорошая, заявил президент страны Владимир Путин. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:04+0300

2024-05-23T13:04+0300

2024-05-23T13:05+0300

экономика

владимир путин

бахрейн

россия

торговля

хамад ибн иса аль халифа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848438104_0:39:3073:1768_1920x0_80_0_0_88034d7d7924cf2197d6c91c961eea74.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Тенденция в развитии торгового сотрудничества России и Бахрейна хорошая, заявил президент страны Владимир Путин.Российский лидер в четверг, 23 мая, встретился с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой."Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока, к сожалению, символический характер, но тенденции хорошие", - сказал Путин.Он также назвал ситуацию по инвестиционному взаимодействию более приятной.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что лидеры России и Бахрейна встретятся в Большом Кремлевском Дворце. Главы государств проведут переговоры в узком и расширенном составах.

https://1prime.ru/20240209/843027752.html

бахрейн

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, бахрейн, россия, торговля, хамад ибн иса аль халифа