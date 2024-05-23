https://1prime.ru/20240523/bakhreyn-848442860.html

В Бахрейне оценили влияние роста российской экономики на арабский мир

В Бахрейне оценили влияние роста российской экономики на арабский мир - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Бахрейне оценили влияние роста российской экономики на арабский мир

Беспрецедентный рост российской экономики оказывает положительное влияние на арабский мир, заявил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:49+0300

2024-05-23T13:49+0300

2024-05-23T13:49+0300

экономика

россия

владимир путин

бахрейн

хамад ибн иса аль халифа

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848441082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e33b69429f3156a60ac67a0ce119b68.jpg

ДОХА, 23 мая - ПРАЙМ. Беспрецедентный рост российской экономики оказывает положительное влияние на арабский мир, заявил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.Монарх в четверг встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран проведут переговоры в узком составе и с участием делегаций."Действительно я в последний раз был в этом красивом городе Москве очень давно... Мы видим беспрецедентный рост экономики России, что оказывает положительное влияние на весь наш регион", - сказал король.

бахрейн

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, бахрейн, хамад ибн иса аль халифа, ближний восток