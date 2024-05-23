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В Бахрейне оценили влияние роста российской экономики на арабский мир
В Бахрейне оценили влияние роста российской экономики на арабский мир - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Бахрейне оценили влияние роста российской экономики на арабский мир
Беспрецедентный рост российской экономики оказывает положительное влияние на арабский мир, заявил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:49+0300
2024-05-23T13:49+0300
2024-05-23T13:49+0300
экономика
россия
владимир путин
бахрейн
хамад ибн иса аль халифа
ближний восток
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ДОХА, 23 мая - ПРАЙМ. Беспрецедентный рост российской экономики оказывает положительное влияние на арабский мир, заявил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.Монарх в четверг встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран проведут переговоры в узком составе и с участием делегаций."Действительно я в последний раз был в этом красивом городе Москве очень давно... Мы видим беспрецедентный рост экономики России, что оказывает положительное влияние на весь наш регион", - сказал король.
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россия, владимир путин, бахрейн, хамад ибн иса аль халифа, ближний восток
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, БАХРЕЙН, Хамад ибн Иса Аль Халифа, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В Бахрейне оценили влияние роста российской экономики на арабский мир
Король Бахрейна: беспрецедентный рост экономики РФ положительно влияет на арабский мир
ДОХА, 23 мая - ПРАЙМ. Беспрецедентный рост российской экономики оказывает положительное влияние на арабский мир, заявил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.
Монарх в четверг встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран проведут переговоры в узком составе и с участием делегаций.
"Действительно я в последний раз был в этом красивом городе Москве очень давно... Мы видим беспрецедентный рост экономики России, что оказывает положительное влияние на весь наш регион", - сказал король.