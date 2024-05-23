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Король в Москве: перед Россией откроются ворота Персидского залива

Король в Москве: перед Россией откроются ворота Персидского залива - 23.05.2024, ПРАЙМ

Король в Москве: перед Россией откроются ворота Персидского залива

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин обсуждают экономическое партнерство между Россией и Бахрейном — развитие отношений... | 23.05.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

бахрейн

страны персидского залива

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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин обсуждают экономическое партнерство между Россией и Бахрейном — развитие отношений между двумя странами откроет перед Москвой рынок Персидского залива, пишет издание Al-Watan Bahrain.Как отмечается, сотрудничество охватывает различные отрасли, включая алюминиевую и авиационно-космическую промышленность, опреснение воды, энергетику, нефть и газ, транспорт, сельское хозяйство, науку, образование, фармацевтическую промышленность и электронику.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтношения между Манамой и Москвой основаны на тесных двусторонних связях, укрепленных историческими узами дружбы и стремлением к расширению сотрудничества, указывается в публикации.Король намерен укрепить партнерство между Манамой и Москвой с помощью множества инициатив и мероприятий. В результате визитов монарха были созданы компании по производству удобрений и нефтепродуктов, открыто прямое авиасообщение между двумя странами и подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях."Экономическое партнерство между Королевством Бахрейн и Российской Федерацией процветает", — отмечает автор. Объем торгового обмена вырос на 292% с 2007 года."Бахрейн обладает инвестиционной привлекательностью, которая способствует увеличению притока российского капитала по ряду причин. Среди них – стратегическое расположение Королевства в качестве ворот на рынок Персидского залива и возможность для инвесторов владеть 100% акций проектов", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, бахрейн, страны персидского залива