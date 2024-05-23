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ЦБ подготовил проект о пилоте по видеоидентификации клиентов банков России

ЦБ подготовил проект о пилоте по видеоидентификации клиентов банков России - 23.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ подготовил проект о пилоте по видеоидентификации клиентов банков России

Законопроект о проведении эксперимента в России по видеоидентификации клиентов банков подготовлен, находится на межведомственном согласовании, сообщила... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:25+0300

2024-05-23T12:25+0300

2024-05-23T12:26+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Законопроект о проведении эксперимента в России по видеоидентификации клиентов банков подготовлен, находится на межведомственном согласовании, сообщила начальник управления департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юлия Мягкова. "Предложение о проведении экспериментально-правового режима предварительно поддержано Росфинмониторингом и Федеральной службой безопасности. И в настоящее время ведется межведомственное согласование законопроекта, подготовленного при участии Банка России", - рассказала она на конференции, организованной Ассоциацией российских банков. Внедрение видеодиентификации может быть сопряжено с рядом рисков, это и применение технологии замены изображения человека – дипфейк, подделка документа, голоса, использование профессионального грима. "Поэтому в целях поиска приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеодиентификации безопасными, надежными и удобными, предполагается, что проработка вопроса использования механизмов видеодиентификации будет продолжена в рамках экспериментально-правового режима", - отметила Мягкова. В апреле зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла, что регулятор планирует в этом году в рамках эксперимента запустить возможность видеоидентификации клиентов банков. Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает очень перспективной данную технологию, она может быть опробована для трансграничных платежей.

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