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В Белгороде прогремела серия из нескольких десятков взрывов
В Белгороде прогремела серия из нескольких десятков взрывов - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Белгороде прогремела серия из нескольких десятков взрывов
В центре российского Белгорода прогремела серия из нескольких десятков взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщил кореспондент РИА Новости. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T06:14+0300
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БЕЛГОРОД, 23 мая – ПРАЙМ. В центре российского Белгорода прогремела серия из нескольких десятков взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщил кореспондент РИА Новости. По его словам, взрывы доносились с центральной площади Бегорода.Ранее 12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Сигнал ракетной опасности объявляли в городе несколько раз в течение дня. В десятиэтажке от взрыва обрушился третий подъезд. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.
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россия, белгород, всу
В Белгороде прогремела серия из нескольких десятков взрывов
В центре Белгорода прогремела серия из нескольких десятков взрывов
БЕЛГОРОД, 23 мая – ПРАЙМ. В центре российского Белгорода прогремела серия из нескольких десятков взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщил кореспондент РИА Новости.
По его словам, взрывы доносились с центральной площади Бегорода.
Ранее 12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Сигнал ракетной опасности объявляли в городе несколько раз в течение дня. В десятиэтажке от взрыва обрушился третий подъезд. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.