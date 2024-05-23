https://1prime.ru/20240523/belgorod-848425231.html

В Белгороде прогремела серия из нескольких десятков взрывов

В Белгороде прогремела серия из нескольких десятков взрывов - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Белгороде прогремела серия из нескольких десятков взрывов

В центре российского Белгорода прогремела серия из нескольких десятков взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщил кореспондент РИА Новости. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T06:14+0300

2024-05-23T06:14+0300

2024-05-23T06:15+0300

россия

белгород

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848088318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e1bac92fc002283ce393a1a9547cd17d.jpg

БЕЛГОРОД, 23 мая – ПРАЙМ. В центре российского Белгорода прогремела серия из нескольких десятков взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщил кореспондент РИА Новости. По его словам, взрывы доносились с центральной площади Бегорода.Ранее 12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Сигнал ракетной опасности объявляли в городе несколько раз в течение дня. В десятиэтажке от взрыва обрушился третий подъезд. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгород, всу