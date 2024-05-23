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Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес

Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес - 23.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес

Российский бизнес должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 23.05.2024, ПРАЙМ

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россия

минфин

бизнес

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский бизнес должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, заявил министр финансов Антон Силуанов."Еще одна задача налоговых изменений - это принцип справедливого налогообложения, который связан с принципом равенства налогообложения. Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе и фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги", - сказал министр, выступая в Госдуме.Силуанов добавил, что в связи с этим необходимо устранить существующие лазейки, чтобы не допустить распространение такой практики.

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россия, минфин, бизнес