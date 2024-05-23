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Россия сможет получить международную экспертизу налоговых новаций

Россия сможет получить международную экспертизу налоговых новаций - 23.05.2024, ПРАЙМ

Россия сможет получить международную экспертизу налоговых новаций

Иностранный бизнес, работающий в России, готов предоставлять международную экспертизу и участвовать в обсуждении налоговых новаций в стране, заявил глава... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:34+0300

2024-05-23T13:34+0300

2024-05-23T13:34+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Иностранный бизнес, работающий в России, готов предоставлять международную экспертизу и участвовать в обсуждении налоговых новаций в стране, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг, выступая на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации. "Мы со стороны иностранного бизнеса готовы дальше участвовать, тоже предоставить точку зрения наших компаний, экспертизу международную, которая тоже содержится у нас", - сказал Шиллинг. Глава АЕБ поблагодарил за возможность участия в обсуждениях будущей налоговой системы в России. "Мы это высоко ценим. Европейский бизнес в России сегодня переживает сложный период. Те, которые остались, находятся частично в очень уязвимой позиции. Мы очень благодарны за открытость и за возможность участвовать в таких важных обсуждениях", - отметил он. "Могу сказать как представитель иностранного бизнеса, который сегодня продолжает работать в России, что мы полностью поддерживаем те принципы, которые были озвучены нашими друзьями из РСПП, ТПП РФ, "Деловой России" и "Опоры", - сказал Шиллинг. При этом, по его словам, важно подумать, чтобы для некоторых очень существенных изменений были предусмотрены переходные периоды, чтобы у бизнеса была возможность адаптироваться. Публичное обсуждение подходов к справедливой трансформации налоговой системы РФ проходит в Госдуме с участием бизнес-объединений, экспертов, ученых и других заинтересованных лиц. Планируется, что поправки будут приняты в эту, весеннюю думскую сессию.

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