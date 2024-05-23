https://1prime.ru/20240523/blinken-848437379.html

Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России

Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России - 23.05.2024, ПРАЙМ

Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России

Соединенные Штаты не могут включить Россию в список государств-спонсоров терроризма. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:44+0300

2024-05-23T12:44+0300

2024-05-23T12:51+0300

россия

сша

энтони блинкен

https://cdnn.1prime.ru/img/83392/18/833921870_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_1c2a47c449a70b45cb42fc4c39532d93.jpg

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут включить Россию в список государств-спонсоров терроризма. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса. Выступление транслировалось на канале C-SPAN."Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи", — заявил госсекретарь. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему администрация президента Байдена не прислушалась к украинским властям и не включила Россию в список.Кроме того, в связи с этим Блинкен выразил опасения, что такое действие со стороны США могло бы подорвать некоторое многостороннего сотрудничество и координацию действий между странами, а также еще сильнее затруднить процесс мирных переговоров между Россией и Украиной.Ранее Двухпартийная группа конгрессменов США внесла законопроект о включении России в список государств-спонсоров терроризма, который должен был еще сильнее изолировать ее и причнить еще больший экономический ущерб.

https://1prime.ru/20240523/ssha-848426860.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, энтони блинкен