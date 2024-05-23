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Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России
Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России - 23.05.2024, ПРАЙМ
Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России
Соединенные Штаты не могут включить Россию в список государств-спонсоров терроризма. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:44+0300
2024-05-23T12:51+0300
россия
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут включить Россию в список государств-спонсоров терроризма. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса. Выступление транслировалось на канале C-SPAN."Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи", — заявил госсекретарь. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему администрация президента Байдена не прислушалась к украинским властям и не включила Россию в список.Кроме того, в связи с этим Блинкен выразил опасения, что такое действие со стороны США могло бы подорвать некоторое многостороннего сотрудничество и координацию действий между странами, а также еще сильнее затруднить процесс мирных переговоров между Россией и Украиной.Ранее Двухпартийная группа конгрессменов США внесла законопроект о включении России в список государств-спонсоров терроризма, который должен был еще сильнее изолировать ее и причнить еще больший экономический ущерб.
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россия, сша, энтони блинкен
РОССИЯ, США, Энтони Блинкен
12:44 23.05.2024 (обновлено: 12:51 23.05.2024)
 
Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России

Блинкен отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут включить Россию в список государств-спонсоров терроризма. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса.
Выступление транслировалось на канале C-SPAN.
"Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи", — заявил госсекретарь. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему администрация президента Байдена не прислушалась к украинским властям и не включила Россию в список.
Кроме того, в связи с этим Блинкен выразил опасения, что такое действие со стороны США могло бы подорвать некоторое многостороннего сотрудничество и координацию действий между странами, а также еще сильнее затруднить процесс мирных переговоров между Россией и Украиной.
Ранее Двухпартийная группа конгрессменов США внесла законопроект о включении России в список государств-спонсоров терроризма, который должен был еще сильнее изолировать ее и причнить еще больший экономический ущерб.
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