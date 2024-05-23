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Около 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе, пишут СМИ

Около 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе, пишут СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ

Около 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе, пишут СМИ

Около 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться из-за дефекта в электропроводке около топливных баков, пишет издание Daily Mail со ссылкой на письменное... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:04+0300

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2024-05-23T12:04+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Около 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться из-за дефекта в электропроводке около топливных баков, пишет издание Daily Mail со ссылкой на письменное предупреждение федерального управления гражданской авиации (FAA) США."Проблема, связанная с коротким замыканием в самолётах компании модели 777, может привести к возгоранию топливных баков в крыльях самолета и взрыву. Обнаруженный дефект свидетельствует, что еще почти 300 самолетов Boeing могут быть под угрозой", — сказано в публикации.В FAA подсчитали, что для устранения этого дефекта во всех 292 самолетах Boeing 777, требуется более 698 тысяч долларов. В то же время, рыночная стоимость компании оценивается в миллиарды долларов.В марте FAA выпустило предупреждение и требовало ответа от Boeing до 9 мая. Однако, неизвестно был ли предупредительный сигнал замечен компанией. За последнее время повторно сообщалось о проблемах с техникой у самолетов Boeing, включая неисправности самолета президента Польши и разгерметизацию салона у Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines.В начале мая FAA начала новое расследование против Boeing после того, как сотрудники компании сфальсифицировали данные проверок самолетов Boeing 787 Dreamliner.

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