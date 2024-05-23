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Президент Больвии приедет на ПМЭФ, заявил Ушаков
Президент Больвии приедет на ПМЭФ, заявил Ушаков - 23.05.2024, ПРАЙМ
Президент Больвии приедет на ПМЭФ, заявил Ушаков
Президент Боливии Луис Арсе приедет в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:54+0300
2024-05-23T15:54+0300
2024-05-23T15:54+0300
боливия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе приедет в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.Журналисты задали вопрос о том, кто из иностранных лидеров приедет на ПМЭФ. Ушаков ответил, что Арсе будет точно."Еще этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии - пленарном заседании", - добавил он.Петербургский международный экономический форум состоится 5-8 июня 2024 года.
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боливия, пмэф, юрий ушаков
БОЛИВИЯ, ПМЭФ, Юрий Ушаков
Президент Больвии приедет на ПМЭФ, заявил Ушаков
Ушаков: президент Боливии Арсе точно приедет на ПМЭФ в Россию
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе приедет в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Журналисты задали вопрос о том, кто из иностранных лидеров приедет на ПМЭФ. Ушаков ответил, что Арсе будет точно.
"Еще этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии - пленарном заседании", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум состоится 5-8 июня 2024 года.
В рамках ПМЭФ пройдет матч медийной сборной России с командой Росконгресса