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ЦБ проработает создание зерновой биржи стран БРИКС - 23.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ проработает создание зерновой биржи стран БРИКС
ЦБ проработает создание зерновой биржи стран БРИКС - 23.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ проработает создание зерновой биржи стран БРИКС
Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:16+0300
2024-05-23T14:16+0300
банк россии
брикс
зерно
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Михаил Аракелян."Была инициатива по поводу создания торговой площадки в рамках стран БРИКС. Мы прорабатываем сейчас (инициативу - ред.), консультируемся с биржей, консультируемся с участниками", - сказал он на форуме "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на площадке выставки "Россия".В марте президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях. Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться.Путин тогда обратил внимание, что сейчас биржевые индексы формируются или в США, или в Европе - это несправедливо, потому что это влияет на ценообразование.
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брикс, зерно
Банк России, БРИКС, зерно
14:16 23.05.2024
 
ЦБ проработает создание зерновой биржи стран БРИКС

Аракелян: ЦБ прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Михаил Аракелян.
"Была инициатива по поводу создания торговой площадки в рамках стран БРИКС. Мы прорабатываем сейчас (инициативу - ред.), консультируемся с биржей, консультируемся с участниками", - сказал он на форуме "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на площадке выставки "Россия".
В марте президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях. Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться.
Путин тогда обратил внимание, что сейчас биржевые индексы формируются или в США, или в Европе - это несправедливо, потому что это влияет на ценообразование.
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