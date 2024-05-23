https://1prime.ru/20240523/briks-848444145.html

ЦБ проработает создание зерновой биржи стран БРИКС

ЦБ проработает создание зерновой биржи стран БРИКС - 23.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ проработает создание зерновой биржи стран БРИКС

Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:16+0300

2024-05-23T14:16+0300

2024-05-23T14:16+0300

банк россии

брикс

зерно

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Михаил Аракелян."Была инициатива по поводу создания торговой площадки в рамках стран БРИКС. Мы прорабатываем сейчас (инициативу - ред.), консультируемся с биржей, консультируемся с участниками", - сказал он на форуме "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на площадке выставки "Россия".В марте президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях. Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться.Путин тогда обратил внимание, что сейчас биржевые индексы формируются или в США, или в Европе - это несправедливо, потому что это влияет на ценообразование.

https://1prime.ru/20240523/afrika-848440825.html

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брикс, зерно