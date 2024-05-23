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Мишустин уволил директора департамента контроля правительства - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустин уволил директора департамента контроля правительства
Мишустин уволил директора департамента контроля правительства - 23.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин уволил директора департамента контроля правительства
Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства Евгения Дербенева. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T22:36+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства Евгения Дербенева."Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в опубликованном распоряжении. Дербенев возглавил департамент контроля в 2020 году. До этого он был руководителем секретариата первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, ныне занимающего пост министра финансов.
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михаил мишустин, правительство рф
Михаил Мишустин, Правительство РФ
22:36 23.05.2024
 
Мишустин уволил директора департамента контроля правительства

Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства Дербенева

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства Евгения Дербенева.
"Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в опубликованном распоряжении.
Дербенев возглавил департамент контроля в 2020 году. До этого он был руководителем секретариата первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, ныне занимающего пост министра финансов.
 
Михаил МишустинПравительство РФ
 
 
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