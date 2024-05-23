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Мишустин уволил директора департамента контроля правительства

Мишустин уволил директора департамента контроля правительства - 23.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин уволил директора департамента контроля правительства

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства Евгения Дербенева. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T22:36+0300

2024-05-23T22:36+0300

2024-05-23T22:36+0300

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства Евгения Дербенева."Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в опубликованном распоряжении. Дербенев возглавил департамент контроля в 2020 году. До этого он был руководителем секретариата первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, ныне занимающего пост министра финансов.

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михаил мишустин, правительство рф