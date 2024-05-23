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Раскрыто, как долго доллар будет по 90 рублей

Раскрыто, как долго доллар будет по 90 рублей - 23.05.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как долго доллар будет по 90 рублей

Текущее укрепление рубля, когда доллар опустился до 90 рублей и пытается уйти ниже, продлится не дольше месяца – по мере продажи экспортерами рекордной за... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T11:42+0300

2024-05-23T11:42+0300

2024-05-23T11:42+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Текущее укрепление рубля, когда доллар опустился до 90 рублей и пытается уйти ниже, продлится не дольше месяца – по мере продажи экспортерами рекордной за последнее время выручки и сокращения торгового баланса курс снова закрепится выше 90 рублей, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.От уровня закрытия 10 мая за восемь торговых сессий (с учетом среды) курс доллара максимально падал на 2,51 рубля (-2,7%), до 89,75 рубля - минимума с января.КУРС ПО 90 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР - ЭТО НЕНАДОЛГООсновная поддержка для рубля формируется со стороны майского налогового периода в стране, объясняют аналитики УК "Альфа-Капитал". "В этот раз компании-экспортеры очень активны в плане предоставления валютной ликвидности на рынок. Дополнительной опорой выступают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и высокая ключевая ставка", - говорят эксперты.С 8 мая по 6 июня чистые продажи валюты Банком России с учетом операций Минфина в 10 раз превышают показатель прошлого периода (с 5 апреля по 7 мая), и это фактор, поддерживающий рубль, отмечает Андрей Ванин из "Газпромбанк Инвестиции".Также на валютный рынок поступает отложенная валюта за рекордный мартовский экспорт (около 15 миллиардов долларов), считает Сергей Коныгин из банка "Синара". "Экспортеры готовятся к дивидендным выплатам. В частности, ключевой игрок – "Лукойл" может продать валюты на 90% дивидендных выплат, которые равны 345 миллиардам рублей", - добавляет он.С фундаментальной точки зрения, на площадке предложение валюты более чем достаточное. Это хорошая новость для российского рубля, считают в УК "Альфа-Капитал".Однако текущее укрепление рубля не носит долговечного характера, и в целом при сохранении благоприятной обстановки предельным станет уровень 88 рублей за доллар, а укрепление может продлиться в течение месяца, считает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".Уровень в 90 рублей за доллар рассматривается как временное явление с высокой вероятностью отскока вверх, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Минимальная цель в этом цикле снижения может быть около 88,5 рубля за доллар", - оценивает он.Текущее укрепление, вероятно, будет временным, считает Сергей Коныгин из банка "Синара". "Как только вся отложенная валюта за экспорт поступит на рынок, конвертируется под налоги и дивиденды, а покупки валюты под сделки с нерезидентами возобновятся", - добавляет он.ЧТО НАДАВИТ НА РУБЛЬСохраняется тенденция к сокращению притока твердой валюты в Россию: в марте доля экспортных расчетов в твердой валюте снизилась до 17,8% по сравнению с 23,8% в начале года, 39% в марте 2023 года и 84,7% в марте 2022 года, отмечает Пырьева из компании "Цифра брокер"."При этом импорт в гораздо большей степени осуществляется с расчетами в твердых валютах. Соответственно, дальнейшее снижение объемов поступления твердой валюты в Россию будет оказывать давление на устойчивость национальной валюты РФ", - добавляет она.Летом - в теплые месяцы - часто снижаются объемы российского экспорта, как и сальдо текущего счета платежного баланса, отмечает в качестве фактора давления на рубль Юрий Тулинов из Росбанка.Курс доллара может развернуться вверх под влиянием высоких бюджетных расходов, влияния санкций на доходы бюджета, геополитических рисков, повышенного спроса населения на иностранную валюту перед началом сезона отпусков, а также - в случае пробоя вниз ценой нефти уровня 81 доллар за баррель марки Brent, резюмирует Антонов из BitRiver.ПРОГНОЗНЫЙ КОРИДОРКурс с ноября 2023 года находится в диапазоне 88-94 рубля за доллар, и пока не видно предпосылок для его выхода за границы этого диапазона, считает Пырьева из компании "Цифра брокер".К началу лета доллар может оставаться в границах 90-93 рубля, евро - 98-101 рубль, юань - 12-13 рублей, оценивают в УК "Альфа-Капитал".Базовый прогноз Росбанка предполагает курс доллара 92 рубля за доллар на конец июня и 94 рубля - на конец сентября.Если взглянуть на график курса доллара за первые пять месяцев 2024 года, то можно отметить, что его "зажало" между двумя значениями - от 87,5 до 93 рублей, которые для удобства можно назвать зоной "новой нормальности", отмечает независимый эксперт Эван Голованов. "Этот коридор можно назвать консенсусом для всех - он комфортен для импортеров, экспортеров и не пугает простых граждан, в отличие от трехзначных чисел, которые начали бы сеять панику", - резюмирует эксперт.

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