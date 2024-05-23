Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз призвал нарастить экспорт свинины и птицы в этом году - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240523/eksport-848460163.html
Минсельхоз призвал нарастить экспорт свинины и птицы в этом году
Минсельхоз призвал нарастить экспорт свинины и птицы в этом году - 23.05.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз призвал нарастить экспорт свинины и птицы в этом году
Россия должна существенно нарастить экспорт продукции АПК уже в этом году, чтобы выполнить задачу президента Владимира Путина о росте поставок в полтора раза к... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T22:10+0300
2024-05-23T22:10+0300
экономика
свинина
птица
минсельхоз рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76037/47/760374701_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8dd34d3f459fd314cdb44582a682650b.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия должна существенно нарастить экспорт продукции АПК уже в этом году, чтобы выполнить задачу президента Владимира Путина о росте поставок в полтора раза к концу десятилетия, в том числе необходимо нарастить экспорт свинины и субпродуктов, а также живых свиней в 2024 году до уровня более 310 тысяч тонн, а мяса и субпродуктов птицы - свыше 400 тысяч тонн, заявил Минсельхоз. Ведомство отметило в своем пресс-релизе, что сегодня министр сельского хозяйства Оксана Лут провела совещание с производителями и отраслевыми союзами. Она напомнила, что президентом поставлена амбициозная задача по увеличению экспорта продукции АПК не менее чем в полтора раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом. Соответственно, показатель в текущих ценах должен составить 55,2 миллиарда долларов. "Для достижения этой цели нужно обеспечить существенный прирост объема экспорта уже в этом году. В том числе необходимо нарастить поставки свинины и субпродуктов, а также живых свиней до уровня более 310 тыс. тонн, а мяса и субпродуктов птицы - свыше 400 тыс. тонн", - говорится в пресс-релизе. В ходе совещания о возможностях и планах расширения экспорта рассказали руководители отраслевых союзов и бизнеса. В частности, было отмечено, что решению поставленных задач способствует увеличение объемов производства и государственной поддержки. Представители предприятий отрасли выразили готовность наращивать поставки и подтвердили свои экспортные планы на 2024 год. Лут в свою очередь обратила внимание на необходимость активизации работы на целевых рынках и поиска новых стран для налаживания экспорта.
https://1prime.ru/20240307/china-846060898.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76037/47/760374701_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_295dbf417afffec11d09df751c20952a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
свинина, птица, минсельхоз рф
Экономика, свинина, птица, Минсельхоз РФ
22:10 23.05.2024
 
Минсельхоз призвал нарастить экспорт свинины и птицы в этом году

Минсельхоз: Россия должна существенно нарастить экспорт свинины и птицы уже в этом году

© РИА Новости . Лисицын Павел | Перейти в медиабанк%Поросята
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Лисицын Павел
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия должна существенно нарастить экспорт продукции АПК уже в этом году, чтобы выполнить задачу президента Владимира Путина о росте поставок в полтора раза к концу десятилетия, в том числе необходимо нарастить экспорт свинины и субпродуктов, а также живых свиней в 2024 году до уровня более 310 тысяч тонн, а мяса и субпродуктов птицы - свыше 400 тысяч тонн, заявил Минсельхоз.
Ведомство отметило в своем пресс-релизе, что сегодня министр сельского хозяйства Оксана Лут провела совещание с производителями и отраслевыми союзами. Она напомнила, что президентом поставлена амбициозная задача по увеличению экспорта продукции АПК не менее чем в полтора раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом. Соответственно, показатель в текущих ценах должен составить 55,2 миллиарда долларов.
"Для достижения этой цели нужно обеспечить существенный прирост объема экспорта уже в этом году. В том числе необходимо нарастить поставки свинины и субпродуктов, а также живых свиней до уровня более 310 тыс. тонн, а мяса и субпродуктов птицы - свыше 400 тыс. тонн", - говорится в пресс-релизе.
Мираторг - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
"Мираторг" отправил в Китай первую партию свинины
7 марта, 14:22
В ходе совещания о возможностях и планах расширения экспорта рассказали руководители отраслевых союзов и бизнеса. В частности, было отмечено, что решению поставленных задач способствует увеличение объемов производства и государственной поддержки. Представители предприятий отрасли выразили готовность наращивать поставки и подтвердили свои экспортные планы на 2024 год. Лут в свою очередь обратила внимание на необходимость активизации работы на целевых рынках и поиска новых стран для налаживания экспорта.
 
ЭкономикасвининаптицаМинсельхоз РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала