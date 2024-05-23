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Минсельхоз призвал нарастить экспорт свинины и птицы в этом году

Минсельхоз призвал нарастить экспорт свинины и птицы в этом году - 23.05.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз призвал нарастить экспорт свинины и птицы в этом году

Россия должна существенно нарастить экспорт продукции АПК уже в этом году, чтобы выполнить задачу президента Владимира Путина о росте поставок в полтора раза к... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T22:10+0300

2024-05-23T22:10+0300

2024-05-23T22:10+0300

экономика

свинина

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минсельхоз рф

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия должна существенно нарастить экспорт продукции АПК уже в этом году, чтобы выполнить задачу президента Владимира Путина о росте поставок в полтора раза к концу десятилетия, в том числе необходимо нарастить экспорт свинины и субпродуктов, а также живых свиней в 2024 году до уровня более 310 тысяч тонн, а мяса и субпродуктов птицы - свыше 400 тысяч тонн, заявил Минсельхоз. Ведомство отметило в своем пресс-релизе, что сегодня министр сельского хозяйства Оксана Лут провела совещание с производителями и отраслевыми союзами. Она напомнила, что президентом поставлена амбициозная задача по увеличению экспорта продукции АПК не менее чем в полтора раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом. Соответственно, показатель в текущих ценах должен составить 55,2 миллиарда долларов. "Для достижения этой цели нужно обеспечить существенный прирост объема экспорта уже в этом году. В том числе необходимо нарастить поставки свинины и субпродуктов, а также живых свиней до уровня более 310 тыс. тонн, а мяса и субпродуктов птицы - свыше 400 тыс. тонн", - говорится в пресс-релизе. В ходе совещания о возможностях и планах расширения экспорта рассказали руководители отраслевых союзов и бизнеса. В частности, было отмечено, что решению поставленных задач способствует увеличение объемов производства и государственной поддержки. Представители предприятий отрасли выразили готовность наращивать поставки и подтвердили свои экспортные планы на 2024 год. Лут в свою очередь обратила внимание на необходимость активизации работы на целевых рынках и поиска новых стран для налаживания экспорта.

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свинина, птица, минсельхоз рф