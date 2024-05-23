https://1prime.ru/20240523/elektroenergiya-848427359.html

Люди потерпят. Киев столкнулся с нерешаемой проблемой

Люди потерпят. Киев столкнулся с нерешаемой проблемой - 23.05.2024, ПРАЙМ

Люди потерпят. Киев столкнулся с нерешаемой проблемой

Ситуация с электроэнегией на Украине сильно ухудшилась, не спасает даже импорт из стран Евросоюза, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на слова главы... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T09:29+0300

2024-05-23T09:29+0300

2024-05-23T09:47+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ситуация с электроэнегией на Украине сильно ухудшилась, не спасает даже импорт из стран Евросоюза, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на слова главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого."Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил: ситуация ухудшилась, придется экономить", — отмечается в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРовенская и Хмельницкая АЭС снизили мощность своих энергоблоков, а Змиевская, Трипольская, Ладыжинская и Бурштынская ТЭС не работают из-за разрушений или требуют длительного ремонта, заметили в издании.Министерство энергетики сообщило о потере восьми гигаватт генерации. Чтобы покрыть дефицит, Украина планирует импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии. Генеральный директор энергетической компании "Ясно" Сергей Коваленко отмечал "хроническую нехватку" мощностей. Ситуация особенно тяжела в Днепропетровской и Харьковской областях."Мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, это станет нормальным состоянием", — таким мнением поделился директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.Министерство образования Украины в свою очередь даже рекомендует вузам начинать учебный год в августе и проводить занятия даже по субботам в теплые месяцы для экономии энергии, заключили в издании.

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украина, электроэнергия, новости