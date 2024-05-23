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Люди потерпят. Киев столкнулся с нерешаемой проблемой - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Люди потерпят. Киев столкнулся с нерешаемой проблемой
Люди потерпят. Киев столкнулся с нерешаемой проблемой - 23.05.2024, ПРАЙМ
Люди потерпят. Киев столкнулся с нерешаемой проблемой
Ситуация с электроэнегией на Украине сильно ухудшилась, не спасает даже импорт из стран Евросоюза, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на слова главы... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:29+0300
2024-05-23T09:47+0300
украина
электроэнергия
новости
энергетика
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ситуация с электроэнегией на Украине сильно ухудшилась, не спасает даже импорт из стран Евросоюза, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на слова главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого."Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил: ситуация ухудшилась, придется экономить", — отмечается в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРовенская и Хмельницкая АЭС снизили мощность своих энергоблоков, а Змиевская, Трипольская, Ладыжинская и Бурштынская ТЭС не работают из-за разрушений или требуют длительного ремонта, заметили в издании.Министерство энергетики сообщило о потере восьми гигаватт генерации. Чтобы покрыть дефицит, Украина планирует импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии. Генеральный директор энергетической компании "Ясно" Сергей Коваленко отмечал "хроническую нехватку" мощностей. Ситуация особенно тяжела в Днепропетровской и Харьковской областях."Мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, это станет нормальным состоянием", — таким мнением поделился директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.Министерство образования Украины в свою очередь даже рекомендует вузам начинать учебный год в августе и проводить занятия даже по субботам в теплые месяцы для экономии энергии, заключили в издании.
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украина, электроэнергия, новости
УКРАИНА, электроэнергия, Новости, Энергетика
09:29 23.05.2024 (обновлено: 09:47 23.05.2024)
 
Люди потерпят. Киев столкнулся с нерешаемой проблемой

"Укрэнерго": на Украине ухудшилась ситуация с электроэнергией

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ситуация с электроэнегией на Украине сильно ухудшилась, не спасает даже импорт из стран Евросоюза, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на слова главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
"Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил: ситуация ухудшилась, придется экономить", — отмечается в материале.
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Ровенская и Хмельницкая АЭС снизили мощность своих энергоблоков, а Змиевская, Трипольская, Ладыжинская и Бурштынская ТЭС не работают из-за разрушений или требуют длительного ремонта, заметили в издании.
Министерство энергетики сообщило о потере восьми гигаватт генерации. Чтобы покрыть дефицит, Украина планирует импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии. Генеральный директор энергетической компании "Ясно" Сергей Коваленко отмечал "хроническую нехватку" мощностей. Ситуация особенно тяжела в Днепропетровской и Харьковской областях.
"Мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, это станет нормальным состоянием", — таким мнением поделился директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Министерство образования Украины в свою очередь даже рекомендует вузам начинать учебный год в августе и проводить занятия даже по субботам в теплые месяцы для экономии энергии, заключили в издании.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Тарифы на электроэнергию на Украине выросли на 70 процентов, пишут СМИ
20 мая, 09:02
 
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