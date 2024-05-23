Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС потребовала от авиакомпаний принять меры из-за дороговизны билетов - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240523/fas-848445276.html
ФАС потребовала от авиакомпаний принять меры из-за дороговизны билетов
ФАС потребовала от авиакомпаний принять меры из-за дороговизны билетов - 23.05.2024, ПРАЙМ
ФАС потребовала от авиакомпаний принять меры из-за дороговизны билетов
Федеральная антимонопольная служба России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, и принять... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:33+0300
2024-05-23T14:49+0300
россия
фас рф
авиакомпании
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/23/841422368_0:244:2400:1594_1920x0_80_0_0_92bcf4ab6e2ef49f2a65d40ea3693df2.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, и принять все меры для обеспечения их доступности, продолжается работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на билеты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В апреле депутаты от фракции СРЗП Яна Лантратова и Валерий Гартунг обратились в ФАС с просьбой проверить авиакомпании на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны в связи со скачком цен на них в экономклассе, копия письма была опубликована в Telegram-канале Лантратовой. Отмечалось, что по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023, до 7244 рублей, в в марте - на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7345 рублей. "ФАС России направлены письма в крупнейшие авиакомпании о необходимости провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, эффективность применяемых способов закупки и принять все меры для обеспечения доступности авиаперевозок на внутренних воздушных линиях для всех категорий граждан. Работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на авиабилеты продолжается", - следует из ответа руководителя ФАС Максима Шаскольского. Он отметил, что перевозки на внутренних воздушных линиях в целом по стране и на большей части маршрутов выполняются в условиях конкуренции, но на отдельных направлениях конкуренция отсутствует и авиакомпании имеют возможность единолично устанавливать цены на перелет, что является предметом контроля ФАС. Шаскольский сообщил, что ФАС России было выдано предупреждение авиакомпании "Сибирь" о необходимости разработать ценовую политику на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него, но предупреждение не было исполнено в установленный срок, и в отношении "Сибири" было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. "В качестве системной меры считаем целесообразным авиакомпаниям разработать коммерческие (ценовые) политики, которые должны включать правила определения стартовой цены на авиабилеты и правила отклонения от нее, включая механизмы ограничения максимальных тарифов в эконом-классе на внутренних воздушных линиях в периоды повышенного спроса. Полагаем, что данная мера обеспечит прозрачность ценообразования", - подчеркнул Шаскольский в письме.
https://1prime.ru/20240523/aeroflot-848428504.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/23/841422368_142:0:2267:1594_1920x0_80_0_0_a277ab457e334742155e86c5beb3618d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф, авиакомпании
РОССИЯ, ФАС РФ, авиакомпании
14:33 23.05.2024 (обновлено: 14:49 23.05.2024)
 
ФАС потребовала от авиакомпаний принять меры из-за дороговизны билетов

ФАС потребовала от авиакомпаний принять меры по обеспечению доступности билетов

© Unsplash/Ross ParmlyСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Ross Parmly
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, и принять все меры для обеспечения их доступности, продолжается работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на билеты, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В апреле депутаты от фракции СРЗП Яна Лантратова и Валерий Гартунг обратились в ФАС с просьбой проверить авиакомпании на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны в связи со скачком цен на них в экономклассе, копия письма была опубликована в Telegram-канале Лантратовой. Отмечалось, что по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023, до 7244 рублей, в в марте - на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7345 рублей.
"ФАС России направлены письма в крупнейшие авиакомпании о необходимости провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, эффективность применяемых способов закупки и принять все меры для обеспечения доступности авиаперевозок на внутренних воздушных линиях для всех категорий граждан. Работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на авиабилеты продолжается", - следует из ответа руководителя ФАС Максима Шаскольского.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга во Владивосток
09:57
Он отметил, что перевозки на внутренних воздушных линиях в целом по стране и на большей части маршрутов выполняются в условиях конкуренции, но на отдельных направлениях конкуренция отсутствует и авиакомпании имеют возможность единолично устанавливать цены на перелет, что является предметом контроля ФАС. Шаскольский сообщил, что ФАС России было выдано предупреждение авиакомпании "Сибирь" о необходимости разработать ценовую политику на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него, но предупреждение не было исполнено в установленный срок, и в отношении "Сибири" было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
"В качестве системной меры считаем целесообразным авиакомпаниям разработать коммерческие (ценовые) политики, которые должны включать правила определения стартовой цены на авиабилеты и правила отклонения от нее, включая механизмы ограничения максимальных тарифов в эконом-классе на внутренних воздушных линиях в периоды повышенного спроса. Полагаем, что данная мера обеспечит прозрачность ценообразования", - подчеркнул Шаскольский в письме.
 
РОССИЯФАС РФавиакомпании
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала