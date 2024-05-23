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Не только вклады: куда выгодно вложить небольшую сумму

Не только вклады: куда выгодно вложить небольшую сумму - 23.05.2024, ПРАЙМ

Не только вклады: куда выгодно вложить небольшую сумму

Начинать инвестировать лучше как можно раньше, даже с самых небольших сумм. Это позволит получить необходимый опыт. Отметим, что основные деньги зарабатываются... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T08:00+0300

2024-05-23T08:00+0300

2024-05-23T08:00+0300

мнения аналитиков

инвестиции

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Начинать инвестировать лучше как можно раньше, даже с самых небольших сумм. Это позволит получить необходимый опыт. Отметим, что основные деньги зарабатываются на основном месте работы. На инвестициях обычному человеку можно скорее сохранить и немного приумножить доход, накопить к какому-то сроку.Начинать лучше с понятных каждому человеку инструментов. Например, для регулярных покупок можно пользоваться дебетовой картой, на которую банк каждый месяц начисляет процент на остаток. Сейчас ключевая ставка Банка России - 16%, поэтому можно получать регулярный доход на остаток на своей карте выше 10%. Уже такой простой инструмент будет приносить доход, превышающий официальную инфляцию (около 7,7%).Также понятным и надёжным инструментом является банковский депозит. Сейчас банки предлагают доходности по депозитам в 14-16% годовых. В этом случае инвестор заранее знает, когда и сколько получит процентов, и когда вернётся основная сумма займа. Мы полагаем, что ключевая ставка Банка России до конца года останется на нынешнем уровне, поэтому депозиты в ближайшие кварталы останутся выгодными.При инвестициях важно помнить, что чем выше доходность инструмента, тем больше риск потери средств. Инвестору необходимо диверсифицировать вложения по разным инструментам. Сейчас рублевые ставки на высоких двузначных уровнях. Поэтому мы не рекомендуем начинать инвестировать с валютных инструментов, лучше начинать с рублевых.Следующим инструментом после депозитов можно назвать облигации. Это большой класс разных инструментов, который следует изучать постепенно. Владелец облигации заранее знает, когда и сколько получит процентов и основную сумму займа. Чем больше срок и чем рискованнее эмитент облигации, тем выше доходность.Начинать можно с надёжных и ликвидных государственных облигаций (ОФЗ). Например, доходность самых краткосрочных ОФЗ-ПД 26227 с погашением в июле этого года составляет 15% годовых.Также можно начать изучать облигации с плавающим купоном – по ним ставка привязана к ключевой ставке или находится недалеко от ключевой ставки. Например, такими надежными и ликвидными облигациями являются ОФЗ-ПК 29014, доходность по котором колеблется в диапазоне 15,5-16% годовых.Следующим этапом может стать изучение облигаций российских компаний. Процент по ним, как правило, немного выше, чем по депозитам. Лучше выбирать надёжные известные российские компании с высоким кредитным рейтингом. По мере накопления опыта инвестор может добавлять в портфель корпоративные облигации, валютные инструменты, акции, недвижимость, золото и другие активы.

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2024

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Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

мнения аналитиков, инвестиции