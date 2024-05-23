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Раскрыто, когда россияне становятся финансово независимыми от родителей - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, когда россияне становятся финансово независимыми от родителей
Раскрыто, когда россияне становятся финансово независимыми от родителей - 23.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, когда россияне становятся финансово независимыми от родителей
Практически половина опрошенных россиян начинают зарабатывать деньги в возрасте 18-23 лет, к 23-25 годам они уже достигают финансовой независимости от... | 23.05.2024, ПРАЙМ
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2024-05-23T10:17+0300
россия
финансы
молодежь
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Практически половина опрошенных россиян начинают зарабатывать деньги в возрасте 18-23 лет, к 23-25 годам они уже достигают финансовой независимости от родителей, следует из данных совместного опроса "Росгосстрах" и Банка "Открытие".При этом, согласно материалу, разные поколения демонстрируют разные траектории финансовой независимости. Так, отмечается, что рожденные в 1997-2012 годах граждане чаще других заявляют о доходах свыше 100 тысяч рублей в месяц (63% в сравнении с 17-22% у старших поколений). Тем не менее, это не мешает большинству из них (67%) регулярно просить денег у родственников.Кроме того, из данных исследования следует, что молодежь находится в лидерах среди других поколений по оформлению кредитов. Так, первый займ молодые люди берут преимущественно до 23 лет.Сообщается, что поколение бумеров, которые родились в 1946-1964 годах, становилось финансово самостоятельным раньше других, так как уже к 23-25 годам 55% из них обеспечивали себя сами. В то же время они реже зумеров и миллениалов берут кредиты.
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россия, финансы, молодежь
РОССИЯ, Финансы, молодежь
10:07 23.05.2024 (обновлено: 10:17 23.05.2024)
 
Раскрыто, когда россияне становятся финансово независимыми от родителей

Опрос: почти половина россиян становятся финансово независимыми к 25 годам

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Практически половина опрошенных россиян начинают зарабатывать деньги в возрасте 18-23 лет, к 23-25 годам они уже достигают финансовой независимости от родителей, следует из данных совместного опроса "Росгосстрах" и Банка "Открытие".
При этом, согласно материалу, разные поколения демонстрируют разные траектории финансовой независимости. Так, отмечается, что рожденные в 1997-2012 годах граждане чаще других заявляют о доходах свыше 100 тысяч рублей в месяц (63% в сравнении с 17-22% у старших поколений). Тем не менее, это не мешает большинству из них (67%) регулярно просить денег у родственников.
Кроме того, из данных исследования следует, что молодежь находится в лидерах среди других поколений по оформлению кредитов. Так, первый займ молодые люди берут преимущественно до 23 лет.
Сообщается, что поколение бумеров, которые родились в 1946-1964 годах, становилось финансово самостоятельным раньше других, так как уже к 23-25 годам 55% из них обеспечивали себя сами. В то же время они реже зумеров и миллениалов берут кредиты.
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