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Французы о пересмотре границ России в Балтике: нет смысла заводиться - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Французы о пересмотре границ России в Балтике: нет смысла заводиться
Французы о пересмотре границ России в Балтике: нет смысла заводиться - 23.05.2024, ПРАЙМ
Французы о пересмотре границ России в Балтике: нет смысла заводиться
Автор статьи для французского портала Le Figaro написал, что Россия с помощью пересмотра гланиц в балтийском море якобы хочет отнять часть территорий у Литвы и... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T17:18+0300
2024-05-23T17:18+0300
франция
россия
сша
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Автор статьи для французского портала Le Figaro написал, что Россия с помощью пересмотра гланиц в балтийском море якобы хочет отнять часть территорий у Литвы и Финляндии. Читатели издания в ответ напомнили об экспансии США в Тихом океане."Страны Прибалтики и другие государства, у которых общая граница с Россией, в истерике. Они на уровне министерств реагируют на то, что лишь предложено на рассмотрение?", - задался вопросом Le vieil ingenieur, назвав происходящее цирком.Читатели также отметили, что Прибалтика в последнее время стала заносчивой и подчеркнули право России на собственное видение мира и внешнеполитическую стратегию."Пусть эти субчики лучше почитают о ловкости рук США в северной части Тихого океана, благодаря которой в начале года американцы смогли удвоить свою морскую площадь в том регионе и таким образом продвинуться почти на север до Японии", - дал совет anonyme.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, россия, сша
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, США
17:18 23.05.2024
 
Французы о пересмотре границ России в Балтике: нет смысла заводиться

Читатели Le Figaro напомнили США об экспансии в Тихом океане после новостей о Балтике

© fotolia.com / travelwitnessПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© fotolia.com / travelwitness
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Автор статьи для французского портала Le Figaro написал, что Россия с помощью пересмотра гланиц в балтийском море якобы хочет отнять часть территорий у Литвы и Финляндии. Читатели издания в ответ напомнили об экспансии США в Тихом океане.
"Страны Прибалтики и другие государства, у которых общая граница с Россией, в истерике. Они на уровне министерств реагируют на то, что лишь предложено на рассмотрение?", - задался вопросом Le vieil ingenieur, назвав происходящее цирком.
Читатели также отметили, что Прибалтика в последнее время стала заносчивой и подчеркнули право России на собственное видение мира и внешнеполитическую стратегию.
"Пусть эти субчики лучше почитают о ловкости рук США в северной части Тихого океана, благодаря которой в начале года американцы смогли удвоить свою морскую площадь в том регионе и таким образом продвинуться почти на север до Японии", - дал совет anonyme.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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