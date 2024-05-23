https://1prime.ru/20240523/frantsiya-848454500.html

Французы о пересмотре границ России в Балтике: нет смысла заводиться

Французы о пересмотре границ России в Балтике: нет смысла заводиться - 23.05.2024, ПРАЙМ

Французы о пересмотре границ России в Балтике: нет смысла заводиться

Автор статьи для французского портала Le Figaro написал, что Россия с помощью пересмотра гланиц в балтийском море якобы хочет отнять часть территорий у Литвы и... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T17:18+0300

2024-05-23T17:18+0300

2024-05-23T17:18+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Автор статьи для французского портала Le Figaro написал, что Россия с помощью пересмотра гланиц в балтийском море якобы хочет отнять часть территорий у Литвы и Финляндии. Читатели издания в ответ напомнили об экспансии США в Тихом океане."Страны Прибалтики и другие государства, у которых общая граница с Россией, в истерике. Они на уровне министерств реагируют на то, что лишь предложено на рассмотрение?", - задался вопросом Le vieil ingenieur, назвав происходящее цирком.Читатели также отметили, что Прибалтика в последнее время стала заносчивой и подчеркнули право России на собственное видение мира и внешнеполитическую стратегию."Пусть эти субчики лучше почитают о ловкости рук США в северной части Тихого океана, благодаря которой в начале года американцы смогли удвоить свою морскую площадь в том регионе и таким образом продвинуться почти на север до Японии", - дал совет anonyme.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240522/rossiya-848397426.html

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франция, россия, сша