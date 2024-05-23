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ФСБ раскрыла архив о терроре, учиненном западными военными в Берлине - 23.05.2024, ПРАЙМ
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ФСБ раскрыла архив о терроре, учиненном западными военными в Берлине
ФСБ раскрыла архив о терроре, учиненном западными военными в Берлине - 23.05.2024, ПРАЙМ
ФСБ раскрыла архив о терроре, учиненном западными военными в Берлине
Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о преступлениях американских и французских солдат в Берлине годы Великой Отечественной... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T07:42+0300
2024-05-23T07:45+0300
россия
фсб
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о преступлениях американских и французских солдат в Берлине годы Великой Отечественной войны."Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают", — следует из докладной записки начальника оперсектора Берлина генерал-майора Алексея Сиднева от девятого ноября 1945 года, написанного на имя заместителя наркома внутренних дел Ивана Серова.Кроме того, справка от 19 ноября 1945 года указывает, что "за последнее время участились случаи бесчинства и грабежа берлинского населения со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск". Из опубликованных ведомством документов также следует, что американцы не гнушались и массовыми налетами. Так, 26 октября 1945 года к ресторану "Фемина" "подъехали две грузовые машины с американскими военнослужащими в количестве сорока-пятидесяти человек, вооруженными автоматами". Согласно информации, они ворвались в заведение, перекрыли все пути к отступлению и, угрожая оружием, заставили находящихся там немцев сдать все ценные вещи. Более того, не редкими были бесчинства со стороны французских и английский военнослужащих.Ранее агентство РИА Новости сообщало, что, по данным рассекреченных ФСБ материалов, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер надеялся на раскол между англо-американскими силами и СССР для того, чтобы привлечь США и Британию на свою сторону.
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россия, фсб
РОССИЯ, ФСБ
07:42 23.05.2024 (обновлено: 07:45 23.05.2024)
 
ФСБ раскрыла архив о терроре, учиненном западными военными в Берлине

ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк#Здание ФСБ
#Здание ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о преступлениях американских и французских солдат в Берлине годы Великой Отечественной войны.
"Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают", — следует из докладной записки начальника оперсектора Берлина генерал-майора Алексея Сиднева от девятого ноября 1945 года, написанного на имя заместителя наркома внутренних дел Ивана Серова.
Кроме того, справка от 19 ноября 1945 года указывает, что "за последнее время участились случаи бесчинства и грабежа берлинского населения со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск".
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Из опубликованных ведомством документов также следует, что американцы не гнушались и массовыми налетами. Так, 26 октября 1945 года к ресторану "Фемина" "подъехали две грузовые машины с американскими военнослужащими в количестве сорока-пятидесяти человек, вооруженными автоматами". Согласно информации, они ворвались в заведение, перекрыли все пути к отступлению и, угрожая оружием, заставили находящихся там немцев сдать все ценные вещи.
Более того, не редкими были бесчинства со стороны французских и английский военнослужащих.
Ранее агентство РИА Новости сообщало, что, по данным рассекреченных ФСБ материалов, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер надеялся на раскол между англо-американскими силами и СССР для того, чтобы привлечь США и Британию на свою сторону.
 
РОССИЯФСБ
 
 
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