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Раскрыто, кто стал главным покупателем российского газа в ЕС
Раскрыто, кто стал главным покупателем российского газа в ЕС - 23.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, кто стал главным покупателем российского газа в ЕС
В марте текущего года Италия увеличила импорт российского газа до максимума с февраля 2023 года, таким образом став его главным покупателем среди стран... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T07:09+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В марте текущего года Италия увеличила импорт российского газа до максимума с февраля 2023 года, таким образом став его главным покупателем среди стран Евросоюза. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных европейской статслужбы.Так, отмечается, что в марте экспорт Россией своего газа в ЕС вырос на 2,3%, или до до 1,14 миллиарда евро. Уточняется, что 602,6 миллиона пришлось на трубопроводный газ, а 539 миллионов на сжиженный природный газ (СПГ).В свою очередь Италия стала лидером среди европейских импортеров российского энергоресурса, нарастив его закупку в 2,6 раза. Кроме того, также резко увеличила импорт Испания, закупив российского газа на 196 миллионов евро.Тройку лидеров замкнула Венгрия, которая закупила газа со 174 миллионами евро против 210 миллионов в феврале.Также увеличили покупку газа Бельгия и Греция (на 36% и 8% соответственно).
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россия, газ, ес
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ЕС
Раскрыто, кто стал главным покупателем российского газа в ЕС
Италия нарастила закупки газа из России в марте и стала главным покупателем в ЕС
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В марте текущего года Италия увеличила импорт российского газа до максимума с февраля 2023 года, таким образом став его главным покупателем среди стран Евросоюза. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных европейской статслужбы.
Так, отмечается, что в марте экспорт Россией своего газа в ЕС вырос на 2,3%, или до до 1,14 миллиарда евро. Уточняется, что 602,6 миллиона пришлось на трубопроводный газ, а 539 миллионов на сжиженный природный газ (СПГ).
В свою очередь Италия стала лидером среди европейских импортеров российского энергоресурса, нарастив его закупку в 2,6 раза. Кроме того, также резко увеличила импорт Испания, закупив российского газа на 196 миллионов евро.
Тройку лидеров замкнула Венгрия, которая закупила газа со 174 миллионами евро против 210 миллионов в феврале.
Также увеличили покупку газа Бельгия и Греция (на 36% и 8% соответственно).
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