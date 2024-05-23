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В Европе подскочили биржевые цены на газ

В Европе подскочили биржевые цены на газ - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Европе подскочили биржевые цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе впервые за 5 месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров, растут на 5%, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:39+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые за 5 месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров, растут на 5%, следует из данных лондонской биржи ICE.Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) по состоянию на 12.53 мск находятся у отметки 405 долларов (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 385,6 доллара за тысячу кубометров.Ранее газовые котировки превышали психологический порог в 400 долларов 27 декабря прошлого года – тогда в течение торговой сессии они приближались к отметке в 430 долларов.По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.Однако в 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше, и таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

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