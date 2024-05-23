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Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года - 23.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240523/gazprom-848458441.html
Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года - 23.05.2024, ПРАЙМ
Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T19:31+0300
2024-05-23T19:31+0300
энергетика
газпром
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
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газпром
Энергетика, Газпром
19:31 23.05.2024
 
Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Акционерам "Газпрома" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Правительство предписало "Газпрому" не выплачивать дивиденды за 2023 год
20 мая, 20:08
 
ЭнергетикаГазпром
 
 
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