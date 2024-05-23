https://1prime.ru/20240523/gazprom-848458441.html

Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года - 23.05.2024, ПРАЙМ

Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T19:31+0300

2024-05-23T19:31+0300

2024-05-23T19:31+0300

энергетика

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240520/aktsii-848345117.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром