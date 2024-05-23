https://1prime.ru/20240523/gazprom-848458441.html
Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года - 23.05.2024, ПРАЙМ
Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T19:31+0300
2024-05-23T19:31+0300
2024-05-23T19:31+0300
энергетика
газпром
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
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газпром
Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
Акционерам "Газпрома" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
Правительство предписало "Газпрому" не выплачивать дивиденды за 2023 год