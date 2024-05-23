https://1prime.ru/20240523/germaniya-848437149.html

Берлин не уговорил союзников передать Киеву новые системы ПВО, пишут СМИ

Берлин не уговорил союзников передать Киеву новые системы ПВО, пишут СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ

Берлин не уговорил союзников передать Киеву новые системы ПВО, пишут СМИ

Берлин не смог убедить союзников направить Украине дополнительные системы ПВО, пишет Politico со ссылкой на источники. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:36+0300

2024-05-23T12:36+0300

2024-05-23T12:36+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Берлин не смог убедить союзников направить Украине дополнительные системы ПВО, пишет Politico со ссылкой на источники."Германия ответила на призыв Украины усилить ПВО, пообещав отправить некоторое число собственных систем и мобилизовать помощь от других союзников, однако почти никто не следует примеру Берлина", — сказано в материале.Тем не менее, Германия продолжает призывать своих союзников из НАТО отправить батареи Patriot в Украину, однако партнеры не проявляют активности в этом вопросе, считает издание Politico.Россия выразила свое недовольство поставками оружия на Украину, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а США и НАТО таким образом напрямую вовлечены в этот конфликт.

https://1prime.ru/20240511/nato-848059981.html

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германия, украина, новости