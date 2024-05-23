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Берлин не уговорил союзников передать Киеву новые системы ПВО, пишут СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Берлин не уговорил союзников передать Киеву новые системы ПВО, пишут СМИ
Берлин не уговорил союзников передать Киеву новые системы ПВО, пишут СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ
Берлин не уговорил союзников передать Киеву новые системы ПВО, пишут СМИ
Берлин не смог убедить союзников направить Украине дополнительные системы ПВО, пишет Politico со ссылкой на источники. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:36+0300
2024-05-23T12:36+0300
вооружения
германия
украина
новости
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Берлин не смог убедить союзников направить Украине дополнительные системы ПВО, пишет Politico со ссылкой на источники."Германия ответила на призыв Украины усилить ПВО, пообещав отправить некоторое число собственных систем и мобилизовать помощь от других союзников, однако почти никто не следует примеру Берлина", — сказано в материале.Тем не менее, Германия продолжает призывать своих союзников из НАТО отправить батареи Patriot в Украину, однако партнеры не проявляют активности в этом вопросе, считает издание Politico.Россия выразила свое недовольство поставками оружия на Украину, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а США и НАТО таким образом напрямую вовлечены в этот конфликт.
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германия
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германия, украина, новости
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Новости
12:36 23.05.2024
 
Берлин не уговорил союзников передать Киеву новые системы ПВО, пишут СМИ

Politico: Германия не уговорила союзников передать новые системы ПВО Киеву

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Берлин не смог убедить союзников направить Украине дополнительные системы ПВО, пишет Politico со ссылкой на источники.
"Германия ответила на призыв Украины усилить ПВО, пообещав отправить некоторое число собственных систем и мобилизовать помощь от других союзников, однако почти никто не следует примеру Берлина", — сказано в материале.
Тем не менее, Германия продолжает призывать своих союзников из НАТО отправить батареи Patriot в Украину, однако партнеры не проявляют активности в этом вопросе, считает издание Politico.
Россия выразила свое недовольство поставками оружия на Украину, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а США и НАТО таким образом напрямую вовлечены в этот конфликт.
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