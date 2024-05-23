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Дата встречи делегации России с Гросси по ЗАЭС согласована, сообщил Ульянов
Дата встречи делегации России с Гросси по ЗАЭС согласована, сообщил Ульянов - 23.05.2024, ПРАЙМ
Дата встречи делегации России с Гросси по ЗАЭС согласована, сообщил Ульянов
Дата встречи российской делегации с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС согласована, он приедет в Калининград 28 мая, консультации... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T20:44+0300
2024-05-23T20:44+0300
2024-05-23T20:49+0300
рафаэль гросси
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ВЕНА, 23 мая - ПРАЙМ. Дата встречи российской делегации с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС согласована, он приедет в Калининград 28 мая, консультации сторон пройдут в аэропорту, сообщил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Рафаэль Гросси действительно приедет на территорию России, в Калининград. Эта встреча состоится 28 мая, но это будет не визит как таковой, а проведение консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем Госкорпорации "Росатом" Лихачевым", - отметил Ульянов. Чтобы обе стороны не теряли времени, встреча будет организована прямо в аэропорту Калининграда, добавил он.В состав российской делегации войдут представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора. "То есть это те ведомства, которые имеют отношение к деятельности Запорожской АЭС и ситуации вокруг нее. Это традиционные консультации, уже даже затрудняюсь подсчитать, сколько раз они проводились в таком формате", - пояснил Ульянов.Он добавил, что гендиректора МАГАТЭ обычно сопровождают два его заместителя, глава его секретариата и ближайшие помощники, и встреча практически целиком посвящена Запорожской АЭС.Собеседник агентства отметил, что фиксированной строгой повестки дня этой встречи нет. "В принципе, любая сторона может поднять любые интересующие ее вопросы. Встреча Гросси и российской делегации будет не очень продолжительная, поэтому, думаю, стороны уложатся за полдня", - сказал дипломат.По его словам, этого времени будет достаточно, чтобы обсудить текущие вопросы, представляющие взаимный интерес или вызывающие озабоченности.Говоря о возможности визита Гроссии на ЗАЭС, Ульянов отметил, что российская сторона не видит такой необходимости, Агентство тоже пока не выступало с инициативой об очередном таком визите."Сейчас я не вижу необходимости для Рафаэля Гросси приезжать на ЗАЭС, он тоже пока не выступал с инициативой об очередном таком визите", - отметил Ульянов.Дипломат также напомнил, что Гросси был на ЗАЭС "не так давно" - в феврале этого года.
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Дата встречи делегации России с Гросси по ЗАЭС согласована, сообщил Ульянов
Ульянов: дата встречи делегации России с гендиректором МАГАТЭ по ЗАЭС согласована
ВЕНА, 23 мая - ПРАЙМ. Дата встречи российской делегации с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС согласована, он приедет в Калининград 28 мая, консультации сторон пройдут в аэропорту, сообщил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Рафаэль Гросси действительно приедет на территорию России, в Калининград. Эта встреча состоится 28 мая, но это будет не визит как таковой, а проведение консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем Госкорпорации "Росатом" Лихачевым", - отметил Ульянов.
Чтобы обе стороны не теряли времени, встреча будет организована прямо в аэропорту Калининграда, добавил он.
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В состав российской делегации войдут представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.
"То есть это те ведомства, которые имеют отношение к деятельности Запорожской АЭС и ситуации вокруг нее. Это традиционные консультации, уже даже затрудняюсь подсчитать, сколько раз они проводились в таком формате", - пояснил Ульянов.
Он добавил, что гендиректора МАГАТЭ обычно сопровождают два его заместителя, глава его секретариата и ближайшие помощники, и встреча практически целиком посвящена Запорожской АЭС.
Собеседник агентства отметил, что фиксированной строгой повестки дня этой встречи нет. "В принципе, любая сторона может поднять любые интересующие ее вопросы. Встреча Гросси и российской делегации будет не очень продолжительная, поэтому, думаю, стороны уложатся за полдня", - сказал дипломат.
По его словам, этого времени будет достаточно, чтобы обсудить текущие вопросы, представляющие взаимный интерес или вызывающие озабоченности.
Говоря о возможности визита Гроссии на ЗАЭС, Ульянов отметил, что российская сторона не видит такой необходимости, Агентство тоже пока не выступало с инициативой об очередном таком визите.
"Сейчас я не вижу необходимости для Рафаэля Гросси приезжать на ЗАЭС, он тоже пока не выступал с инициативой об очередном таком визите", - отметил Ульянов.
Дипломат также напомнил, что Гросси был на ЗАЭС "не так давно" - в феврале этого года.