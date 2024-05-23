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В Грузии призвали не допустить "украинизации" страны и "майдана" - 23.05.2024, ПРАЙМ
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В Грузии призвали не допустить "украинизации" страны и "майдана"
В Грузии призвали не допустить "украинизации" страны и "майдана" - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Грузии призвали не допустить "украинизации" страны и "майдана"
украинизации" страны, "майдана" и "второго фронта" против России, поделился своим мнением Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя законопроект об... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T06:09+0300
2024-05-23T06:09+0300
грузия
иноагенты
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ТБИЛИСИ, 23 мая - ПРАЙМ. Власти Грузии не должны допустить "украинизации" страны, "майдана" и "второго фронта" против России, поделился своим мнением Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя законопроект об иноагентах."Мы не можем прийти к согласию по главным вопросам. Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий", — заявил политик он в эфире грузинского Первого канала.Таким образом премьер ответил на призыв Венецианской комиссии отменить закон об иноагентах. По его словам, Грузия нуждается в прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, как добавил Кобахидзе, дважды пытались совершить революцию в стране. Кроме того, политик добавил, что, давая такие рекомендации, Венецианская комиссия "отказалась от профессионального достоинства", так как главной целью закона об иноагентах является защита государственного суверенитета и безопасности страны Грузии.
https://1prime.ru/20240516/gruziya-848231330.html
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грузия, иноагенты
ГРУЗИЯ, иноагенты
06:09 23.05.2024
 
В Грузии призвали не допустить "украинизации" страны и "майдана"

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси не хочет украинизации страны и майдана

CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia Флаг Грузии
 Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia
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ТБИЛИСИ, 23 мая - ПРАЙМ. Власти Грузии не должны допустить "украинизации" страны, "майдана" и "второго фронта" против России, поделился своим мнением Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя законопроект об иноагентах.
"Мы не можем прийти к согласию по главным вопросам. Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий", — заявил политик он в эфире грузинского Первого канала.
Таким образом премьер ответил на призыв Венецианской комиссии отменить закон об иноагентах. По его словам, Грузия нуждается в прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, как добавил Кобахидзе, дважды пытались совершить революцию в стране.
Кроме того, политик добавил, что, давая такие рекомендации, Венецианская комиссия "отказалась от профессионального достоинства", так как главной целью закона об иноагентах является защита государственного суверенитета и безопасности страны Грузии.
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ГРУЗИЯиноагенты
 
 
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