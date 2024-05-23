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Запад создает новую Украину в уязвимом регионе к югу от России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Запад создает новую Украину в уязвимом регионе к югу от России
Запад создает новую Украину в уязвимом регионе к югу от России - 23.05.2024, ПРАЙМ
Запад создает новую Украину в уязвимом регионе к югу от России
Происходящее в Тбилиси может послужить стартом очередной прокси-войны Запада против России. Поддерживая грузинские протесты, США могут попытаться включить... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:49+0300
2024-05-23T11:49+0300
политика
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Происходящее в Тбилиси может послужить стартом очередной прокси-войны Запада против России. Поддерживая грузинские протесты, США могут попытаться включить страну в орбиту своего влияния, чтобы разжечь нестабильность на южных границах РФ. Москва же намерена этому противостоять, пишет турецкая Cumhuriyet.ЕС стремится превратить кавказскую страну в очаг нестабильности с юга от России еще с начала 2000-х годов: "революция роз", конфликт 2008 года, мафиозно-олигархические режимы, спонсируемые Западом – все было нацелено именно на это, пишет издание. Обсуждающийся сейчас в стране закон об иноагентах – из той же области. Он вызвал бурление умов, стандартное для подобной ситуации.Казалось бы, обычное дело, но одна фотография изменила мое мнение, пишет автор публикации. На ней председатель парламентского комитета Германии по иностранным делам Михаэль Рот идет рука об руку с демонстрантами, протестовавшими против законопроекта об иноагентах. "Невероятно, – написал поделившийся фото пользователь. – Представьте себе, что министр иностранных дел Китая идет рука об руку с “желтыми жилетами” во Франции"...В этой связи автор вспоминает события на Украине, начавшиеся с Майдана и продолжающиеся до сих пор. Страна, оказавшаяся между двух огней – с одной стороны ЕС и НАТО, с другой Россия – потеряла десятки тысяч человек, миллионы вынуждены спасаться бегством.Аналогичная история может произойти и в Грузии. Противоборствующие стороны пойдут на многое, чтобы достичь своих целей. Велика вероятность новой прокси-войны и повторения украинского сценария, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, нато, ес, россия
Политика, УКРАИНА, НАТО, ЕС, РОССИЯ
11:49 23.05.2024
 
Запад создает новую Украину в уязвимом регионе к югу от России

Cumhuriyet: Запад стремится окружить Россию, забрав Грузию в свою зону влияния

© Sputnik | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Протесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Происходящее в Тбилиси может послужить стартом очередной прокси-войны Запада против России. Поддерживая грузинские протесты, США могут попытаться включить страну в орбиту своего влияния, чтобы разжечь нестабильность на южных границах РФ. Москва же намерена этому противостоять, пишет турецкая Cumhuriyet.
ЕС стремится превратить кавказскую страну в очаг нестабильности с юга от России еще с начала 2000-х годов: "революция роз", конфликт 2008 года, мафиозно-олигархические режимы, спонсируемые Западом – все было нацелено именно на это, пишет издание. Обсуждающийся сейчас в стране закон об иноагентах – из той же области. Он вызвал бурление умов, стандартное для подобной ситуации.
Казалось бы, обычное дело, но одна фотография изменила мое мнение, пишет автор публикации. На ней председатель парламентского комитета Германии по иностранным делам Михаэль Рот идет рука об руку с демонстрантами, протестовавшими против законопроекта об иноагентах. "Невероятно, – написал поделившийся фото пользователь. – Представьте себе, что министр иностранных дел Китая идет рука об руку с “желтыми жилетами” во Франции"...
В этой связи автор вспоминает события на Украине, начавшиеся с Майдана и продолжающиеся до сих пор. Страна, оказавшаяся между двух огней – с одной стороны ЕС и НАТО, с другой Россия – потеряла десятки тысяч человек, миллионы вынуждены спасаться бегством.
Флаги Грузии и ЕС в Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком
16 мая, 11:18
Аналогичная история может произойти и в Грузии. Противоборствующие стороны пойдут на многое, чтобы достичь своих целей. Велика вероятность новой прокси-войны и повторения украинского сценария, делает вывод издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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