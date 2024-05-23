https://1prime.ru/20240523/gruziya-848433840.html

Запад создает новую Украину в уязвимом регионе к югу от России

Запад создает новую Украину в уязвимом регионе к югу от России - 23.05.2024, ПРАЙМ

Запад создает новую Украину в уязвимом регионе к югу от России

Происходящее в Тбилиси может послужить стартом очередной прокси-войны Запада против России. Поддерживая грузинские протесты, США могут попытаться включить... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T11:49+0300

2024-05-23T11:49+0300

2024-05-23T11:49+0300

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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Происходящее в Тбилиси может послужить стартом очередной прокси-войны Запада против России. Поддерживая грузинские протесты, США могут попытаться включить страну в орбиту своего влияния, чтобы разжечь нестабильность на южных границах РФ. Москва же намерена этому противостоять, пишет турецкая Cumhuriyet.ЕС стремится превратить кавказскую страну в очаг нестабильности с юга от России еще с начала 2000-х годов: "революция роз", конфликт 2008 года, мафиозно-олигархические режимы, спонсируемые Западом – все было нацелено именно на это, пишет издание. Обсуждающийся сейчас в стране закон об иноагентах – из той же области. Он вызвал бурление умов, стандартное для подобной ситуации.Казалось бы, обычное дело, но одна фотография изменила мое мнение, пишет автор публикации. На ней председатель парламентского комитета Германии по иностранным делам Михаэль Рот идет рука об руку с демонстрантами, протестовавшими против законопроекта об иноагентах. "Невероятно, – написал поделившийся фото пользователь. – Представьте себе, что министр иностранных дел Китая идет рука об руку с “желтыми жилетами” во Франции"...В этой связи автор вспоминает события на Украине, начавшиеся с Майдана и продолжающиеся до сих пор. Страна, оказавшаяся между двух огней – с одной стороны ЕС и НАТО, с другой Россия – потеряла десятки тысяч человек, миллионы вынуждены спасаться бегством.Аналогичная история может произойти и в Грузии. Противоборствующие стороны пойдут на многое, чтобы достичь своих целей. Велика вероятность новой прокси-войны и повторения украинского сценария, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240516/gruziya-848231330.html

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