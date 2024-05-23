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Российский и бахрейнский фонды создали инвестплатформу для капиталовложений - 23.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240523/investitsii-848438402.html
Российский и бахрейнский фонды создали инвестплатформу для капиталовложений
Российский и бахрейнский фонды создали инвестплатформу для капиталовложений - 23.05.2024, ПРАЙМ
Российский и бахрейнский фонды создали инвестплатформу для капиталовложений
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России,... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:56+0300
2024-05-23T12:56+0300
экономика
инвестиции
россия
бахрейн
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России, сообщается в материалах, подготовленных к переговорам президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой."Осуществляется сотрудничество в инвестиционной сфере. Российский фонд прямых инвестиций и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России", - говорится в документах.Президент РФ и король Бахрейна проведут в четверг переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака.
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инвестиции, россия, бахрейн
Экономика, инвестиции, РОССИЯ, БАХРЕЙН
12:56 23.05.2024
 
Российский и бахрейнский фонды создали инвестплатформу для капиталовложений

РФПИ и фонд "Мумталакат" создали инвестплатформу для капиталовложений в России

#Бахрейн
#Бахрейн
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России, сообщается в материалах, подготовленных к переговорам президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой.
"Осуществляется сотрудничество в инвестиционной сфере. Российский фонд прямых инвестиций и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России", - говорится в документах.
Президент РФ и король Бахрейна проведут в четверг переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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ЭкономикаинвестицииРОССИЯБАХРЕЙН
 
 
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