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Российский и бахрейнский фонды создали инвестплатформу для капиталовложений
Российский и бахрейнский фонды создали инвестплатформу для капиталовложений - 23.05.2024, ПРАЙМ
Российский и бахрейнский фонды создали инвестплатформу для капиталовложений
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России,... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:56+0300
2024-05-23T12:56+0300
2024-05-23T12:56+0300
экономика
инвестиции
россия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России, сообщается в материалах, подготовленных к переговорам президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой."Осуществляется сотрудничество в инвестиционной сфере. Российский фонд прямых инвестиций и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России", - говорится в документах.Президент РФ и король Бахрейна проведут в четверг переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака.
https://1prime.ru/20240521/invnstitsii-848372953.html
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инвестиции, россия, бахрейн
Экономика, инвестиции, РОССИЯ, БАХРЕЙН
Российский и бахрейнский фонды создали инвестплатформу для капиталовложений
РФПИ и фонд "Мумталакат" создали инвестплатформу для капиталовложений в России
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России, сообщается в материалах, подготовленных к переговорам президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой.
"Осуществляется сотрудничество в инвестиционной сфере. Российский фонд прямых инвестиций и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России", - говорится в документах.
Президент РФ и король Бахрейна проведут в четверг переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака.
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