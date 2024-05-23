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В ЦБ отметили замедление темпов роста ипотеки

В ЦБ отметили замедление темпов роста ипотеки - 23.05.2024, ПРАЙМ

В ЦБ отметили замедление темпов роста ипотеки

Темпы роста ипотечного кредитования в России замедляются, но тем не менее ЦБ ожидает 7-12% роста ипотеки в этом году, заявила директор департамента финансовой... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:09+0300

2024-05-23T14:09+0300

2024-05-23T14:09+0300

банк россии

ипотека

россия

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в России замедляются, но тем не менее ЦБ ожидает 7-12% роста ипотеки в этом году, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на XXIV Всероссийской банковской конференции. "Действительно идет замедление ипотеки, месячные темпы последние два месяца 1,2%, тем не менее, мы ожидаем 7-12% роста ипотеки в этом году",- сказала Данилова. Она добавила, что после 1 июля возможно замедление, в связи с прекращением действия льготной программы, но тем не менее ЦБ постоянно оценивает возможные эффекты, в том числе для проектного финансирования, эти рынки плотно связаны - ипотека и проектное финансирование.

https://1prime.ru/20240522/vtb-848412141.html

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ипотека, россия