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В ЦБ отметили замедление темпов роста ипотеки
В ЦБ отметили замедление темпов роста ипотеки - 23.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ отметили замедление темпов роста ипотеки
Темпы роста ипотечного кредитования в России замедляются, но тем не менее ЦБ ожидает 7-12% роста ипотеки в этом году, заявила директор департамента финансовой... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:09+0300
2024-05-23T14:09+0300
2024-05-23T14:09+0300
банк россии
ипотека
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в России замедляются, но тем не менее ЦБ ожидает 7-12% роста ипотеки в этом году, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на XXIV Всероссийской банковской конференции. "Действительно идет замедление ипотеки, месячные темпы последние два месяца 1,2%, тем не менее, мы ожидаем 7-12% роста ипотеки в этом году",- сказала Данилова. Она добавила, что после 1 июля возможно замедление, в связи с прекращением действия льготной программы, но тем не менее ЦБ постоянно оценивает возможные эффекты, в том числе для проектного финансирования, эти рынки плотно связаны - ипотека и проектное финансирование.
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ипотека, россия
Банк России, ипотека, РОССИЯ
В ЦБ отметили замедление темпов роста ипотеки
Банк России: темпы роста ипотеки в стране замедляются
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в России замедляются, но тем не менее ЦБ ожидает 7-12% роста ипотеки в этом году, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на XXIV Всероссийской банковской конференции.
"Действительно идет замедление ипотеки, месячные темпы последние два месяца 1,2%, тем не менее, мы ожидаем 7-12% роста ипотеки в этом году",- сказала Данилова.
Она добавила, что после 1 июля возможно замедление, в связи с прекращением действия льготной программы, но тем не менее ЦБ постоянно оценивает возможные эффекты, в том числе для проектного финансирования, эти рынки плотно связаны - ипотека и проектное финансирование.
ВТБ назвал регион, где "арктическая ипотека" выдавалась чаще всего